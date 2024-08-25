Готовил покушение на Путина? Где сейчас муж убитой под Киевом Амины Окуевой и что говорит о войне (фото)

Куда пропал Адам Осмаев после смерти Амины Окуевой — в нашем материале

В понедельник, 30 октября 2017 года, под Киевом была убита Амина Окуева — украинский врач, общественная активистка и военнослужащая. Автомобиль, в котором находились она и ее муж Адам Осмаев, был обстрелян группой вооруженных людей, засевших в кустах у железнодорожного переезда. В результате нападения Окуева получила смертельное ранение, а Осмаев был тяжело ранен, но выжил.

Адам Осмаев — майор вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия и участник войны на Донбассе. Родился в Грозном, до 2007 года мужчина проживал и работал в Москве. Был объявлен подозреваемым в подготовке и организации теракта против Рамзана Кадырова. Осмаева сначала арестовали, но через некоторое время отпустили под подписку о невыезде. Позже он уехал в Британию, а в 2011 году мужчина переехал в Одессу.

В феврале 2012 года, при президентстве Виктора Януковича, Осмаев был задержан полицией по подозрению в совершении взрыва в одесской квартире, а также за подготовку покушения на российского диктатора Владимира Путина. Спустя два года и 9 месяцев заключения Осмаев был освобожден.

После аннексии Крыма Россией и начала войны на Донбассе Адам Осмаев вместе со своей женой Аминой Окуевой служили в полицейском батальоне "Киев-2", а в феврале 2015 года мужчина стал новым командиром батальона имени Джохара Дудаева.

В июне 2017 года на супругов было совершено покушение в машине, в результате которого был подстрелен Адам Осмаев. Окуева смогла убить стрелка.

В октябре того же года на железнодорожном переезде возле пгт Глеваха (Киевская область) неизвестный открыл огонь по автомобилю Осмаева и Окуевой. В результате нападения Окуева погибла, а Осмаев получил ранения. Нападавшего задержать не удалось.

В начале 2021 года Адам Осмаев получил украинское гражданство. "Вот уже месяц, как я — гражданин Украины", — написал он тогда в Фейсбуке.

После этого мужчина редко давал интерьвю и мало появлялся в информационном пространстве. 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину Адам Осмаев написал в соцсети, что украинцам нужно верить в победу.

"Украина не бойся! Маленькая Ичкерия выстояла и победила в первую русско-чеченскую войну фактически без внешней помощи! И ты выдержишь и победишь, инша Аллах, при поддержке всего цивилизованного мира и всех людей доброй воли! Пусть Всевышний прольет на нас стойкость и дарует скорую победу!", — написал тогда военный.

На данный момент Адама Осмаева нет в информационном пространстве. Военный почти ничего не постит в социальных сетях и не публикует личные фото.

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