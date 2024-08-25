Готував замах на Путіна? Де зараз чоловік убитої під Києвом Аміни Окуєвої і що говорить про війну (фото)

Куди зник Адам Осмаєв після смерті Аміни Окуєвої — у нашому матеріалі

У понеділок, 30 жовтня 2017 року, під Києвом було вбито Аміну Окуєву — українського лікаря, громадську активістку та військовослужбовця. Автомобіль, у якому перебували вона та її чоловік Адам Осмаєв, був обстріляний групою озброєних людей, що засіли у кущах біля залізничного переїзду. В результаті нападу Окуєва зазнала смертельного поранення, а Осмаєв був тяжко поранений, але вижив.

Адам Осмаєв — майор збройних сил Чеченської республіки Ічкерія та учасник війни на Донбасі. Народився у Грозному, до 2007 року чоловік проживав та працював у Москві. Був оголошений підозрюваним у підготовці та організації теракту проти Рамзана Кадирова. Осмаєва спочатку заарештували, але за деякий час відпустили під підписку про невиїзд. Пізніше він вилетів до Британії, а 2011 року чоловік переїхав до Одеси.

У лютому 2012 року, за президентства Віктора Януковича, Осмаєва було затримано поліцією за підозрою у скоєнні вибуху в одеській квартирі, а також за підготовку замаху на російського диктатора Володимира Путіна. Через два роки та 9 місяців ув’язнення Осмаєва було звільнено.

Після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі Адам Осмаєв разом зі своєю дружиною Аміною Окуєвою служили у поліцейському батальйоні "Київ-2", а у лютому 2015 року чоловік став новим командиром батальйону імені Джохара Дудаєва.

У червні 2017 року на подружжя було скоєно замах у машині, внаслідок якого було підстрелено Адама Осмаєва. Окуєва змогла вбити стрільця.

У жовтні того ж року на залізничному переїзді біля смт Глеваха (Київська область) невідомий відкрив вогонь по автомобілю Осмаєва та Окуєвої. Внаслідок нападу Окуєва загинула, а Осмаєв отримав поранення. Нападника затримати не вдалося.

На початку 2021 року Адам Осмаєв отримав українське громадянство. "Ось уже місяць, як я — громадянин України", — написав він тоді у Фейсбуці.

Після цього чоловік рідко давав інтерв’ю та мало з’являвся в інформаційному просторі. 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну Адам Осмаєв написав у соцмережі, що українцям треба вірити у перемогу.

"Україна не бійся! Маленька Ічкерія вистояла і перемогла першу російсько-чеченську війну, фактично без зовнішньої допомоги! І ти витримаєш і переможеш, інша Аллах, за підтримки всього цивілізованого світу та всіх людей доброї волі! Нехай Всевишній проллє на нас стійкість і дарує швидку перемогу!", — написав тоді військовий.

Наразі Адама Осмаєва немає в інформаційному просторі. Військовий майже нічого не постить у соціальних мережах та не публікує особисті фото.

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