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Небесный ей идет: Елена Зеленская очаровала образом в стильном костюме (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
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Елена Зеленская в синем костюме произвела фурор на мероприятии Новость обновлена 29 августа 2024, 21:45
Елена Зеленская в синем костюме произвела фурор на мероприятии. Фото instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди страны произвела фурор

Супруга президента Украины Елена Зеленская снова доказала, что чувство стиля и уместности — это ее сильная сторона. Первая леди в который раз похвасталась роскошным образом после появления на празднике ко Дню Независимости 2024 в вышиванке украинского бренда.

Елена Зеленская произвела фурор во время выступления на мероприятии, приуроченном ментальному здоровью украинцев во время российско-украинской войны. Новые фотографии с рабочей встречи были опубликованы на официальных страницах.

Так, первая Леди Украины "засветила" очень модный костюм синего цвета. Несмотря на строгость фасона, Елене Зеленской удалось сочетать офисный стиль и нежные акценты с небесным оттенком.

елена зеленская в костюме
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Свой аутфит 46-летняя жена главы государства дополнила золотыми серьгами в форме цветка. Свои ногти Зеленская украсила трендовым французским маникюром.

елена зеленская в синем костюме
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Напомним, что недавно первая леди побывала в Турции. Елена Зеленская выбрала для мероприятия костюм голубого цвета с белым платком.

В июле жена президента Украины посетила "Охматдет" после обстрела 8 июля. На встречу с пострадавшими детьми Зеленская пришла в черном костюме и белой рубашке.

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#Мода #Стиль #Костюм #Елена Зеленская