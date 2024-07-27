Щемящие кадры и безграничная благодарность врачам: Зеленский с женой посетили "Охматдет" (фото, видео)

Больница возобновляет свою работу

В субботу, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет". В День медика они пообщались с детьми, проходящими там лечение.

Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram. Он отметил, что "Охматдет" после российского удара возобновляет нормальную работу и свою силу.

"Я благодарю всех, кто помогает больнице, кто был на месте после попадания российской ракеты и разбирал завалы, поддерживал деток. Спасибо всем в мире, кто искал решение, чтобы поддержать украинцев", — написал президент.

В то же время Зеленская добавила, что они вместе с главой государства почтили память погибшего доктора Светланы Лукьянчик и ее раненых коллег. А также план восстановления разрушенного из-за российской атаки токсикологического и четырех пострадавших корпусов "Охматдета" уже есть и реализовывается.

К тому же Елена Зеленская рассказала историю четырехлетнего Дмитрика из села Миролюбовка Житомирской области. В день обстрела, 8 июля, он проходил очередной курс химиотерапии в онкоотделении.

"Мальчик и его мама были среди тех детей и родителей, фото которых облетели мир и которые в тот страшный день должны были спасаться не только от болезни, но и от врага, сознательно уничтожающего детские больницы", — добавила первая леди.

Ранее "Телеграф" писал, что хирург "Охматдета" рассказал об операции во время обстрела больницы и о том, что его поразило.