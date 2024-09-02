Лето еще задержится на время: какой будет погода в Украине в первые дни сентября

Синоптик рассказал, где следует ожидать ливня с грозами

В Украину пришла осень. В ближайшие недели со 2 по 8 сентября будет преимущественно сухая и теплая погода, а также устойчивые восточные ветры.

"Телеграф", ссылаясь на прогноз синоптика Игоря Кибальчича расскажет, какой будет погода в первые дни сентября. А также будут ли в регионах осадки.

По словам синоптика, в течение первой декады сентября погодные условия в нашей стране будут определяться влиянием юго-западной периферии мощного и малоподвижного антициклона, центр которого расположится над северо-восточной Европой.

Погода в Украине 2 сентября

В понедельник, 2 сентября, на большей части территории Украины осадки не ожидаются. Лишь днем и вечером в Приазовье, Запорожской области и Крыму пройдут кратковременные грозовые дожди . Ветер восточный, 5-10 м/с, на востоке 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет +17…+22, днем +28…+33. В Карпатах ночью +8…+13, днем +20…+25 градусов тепла.

Погода в Украине 2 сентября

Погода в Украине 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, в Приазовье и центральных регионах, днем также местами Харьковской области пройдут дожди в сопровождении гроз , местами возможны шквалы, 15 — 20 м/с. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в западных областях + 12…+17, на остальной территории +17…+22, днем +28…+33, в Закарпатье до +35 градусов тепла.

Погода в Украине 3 сентября

Погода в Украине 4 сентября

В среду, 4 сентября, неустойчивая погода с осадками ожидается в центральных, южных регионах и Винницкой области. Кое-где пройдут сильные ливни с грозами. В остальных областях преимущественно сухо. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22, днем +27…+32 градусов тепла.

Погода в Украине 4 сентября

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