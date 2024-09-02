Літо ще затримається на певний час: якою буде погода в Україні у перші дні вересня

Синоптик розповів, де слід очікувати зливи з грозами

В Україну прийшла осінь. Впродовж найближчого тижня з 2 по 8 вересня буде переважно суха і тепла погода, а також стійкі східні вітри.

"Телеграф", посилаючись на прогноз синоптика Ігора Кібальчича розповість, якою буде погода в перші дні вересня. А також, чи будуть в регіонах опади.

За словами синоптика, протягом усієї першої декади вересня погодні умови в нашій країні визначатимуться впливом південно-західної периферії потужного та малорухомого антициклону, центр якого розташується над північно-східною Європою.

Погода в Україні 2 вересня

У понеділок, 2 вересня, на більшій частині території України опадів не передбачається. Лише вдень та ввечері у Приазов'ї, Запорізькій області та у Криму пройдуть короткочасні грозові дощі . Вітер східний, 5 — 10 м/с, на сході 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22, вдень +28…+33. У Карпатах вночі +8…+13, вдень +20…+25 градусів тепла.

Погода в Україні 2 вересня

Погода в Україні 3 вересня

У вівторок, 3 вересня, у Приазов'ї та центральних регіонах, вдень також місцями на Харківщині пройдуть дощі у супроводі гроз , місцями можливі шквали, 15 – 20 м/с. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі у західних областях +12…+17, на решті території +17…+22, вдень +28…+33, на Закарпатті до +35 градусів тепла.

Погода в Україні 3 вересня

Погода в Україні 4 вересня

У середу, 4 вересня, нестійка погода з опадами очікується у центральних, південних регіонах та на Вінниччині. Подекуди пройдуть сильні зливи з грозами. У решті областей переважно сухо. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +17…+22, вдень +27…+32 градусів тепла.

Погода в Україні 4 вересня

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