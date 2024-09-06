Елена Зеленская впервые за долгое время сменила прическу (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В новом образе первая леди имеет очень сияющий вид
Жена президента Украины Елена Зеленская впервые за долгое время обновила свою прическу. Первая леди, недавно очаровавшая стильным деловым аутфитом, в новом имидже выглядит очень нежно.
Новые фото были опубликованы на официальных страницах Зеленской в соцсетях. Снимки первой леди Украины с новой прической были сделаны во время ее разговора с вдовой сенатора Джона Маккейна — большим другом Украины, который умер в августе 2018 года.
Обычно Елена Зеленская делает пробор волос набок, но на этот раз 46-летняя первая леди сделала его посередине головы. Такое небольшое изменение преобразовало образ женщины на нежный и озаренный.
"Так же как ее муж, госпожа Маккейн последовательно поддерживает Украину. Одной из первых посещала украинских беженцев, только что пересекших европейские границы, спасаясь от России в марте 2022 года", — рассказала Зеленская.
Как выглядела Елена Зеленская раньше
Лишь на днях супруга Владимира Зеленского показывала, как можно стильно носить боковую укладку. Такая прическа хорошо подходит лукам в деловом стиле.
Напомним, что первая леди Украины недавно показалась в роскошном костюме небесного оттенка. А на День Независимости Зеленская надела вышиванку украинского бренда GUNIA Project.