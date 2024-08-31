С платком в кармане: Елена Зеленская показала, как стильно носить черный деловой костюм (фото)

Первая леди Украины вдохновила новым стильным образом

Елена Зеленская не перестает вдохновлять своими стильными перевоплощениями. Первая леди Украины недавно показалась в роскошном костюме небесного оттенка, а теперь вышла в свет в наряде с деловой ноткой.

Новыми фото в новом стильном образе Зеленская поделилась на своих страницах в соцсетях. Так, супруга президента Украины надела на мероприятие с послом Латвии Илгварсом Клявой костюм черного цвета, состоявший из штанов и пиджака.

Свой аутфит 46-летняя первая леди дополнила кремовой рубашкой и еще одним интересным акцентом — стильным платочком, который выглядывал из левого кармана пиджака.

Также Елена Зеленская была на каблуках. Изысканности деловому наряду придали туфли бежевого оттенка с острым носком.

Напомним, что в июле супруга президента Украины посетила "Охматдет" после обстрела 8 числа. На встречу с пострадавшими детьми Зеленская пришла в похожем черном костюме и в белой рубашке.

Недавно первая леди Украины побывала в Турции. Елена Зеленская выбрала для мероприятия костюм голубого цвета с белым платком.