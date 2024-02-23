От атомной бомбы до войны в Украине: Netflix выпустит сериал, в котором появится Зеленский

В сериале исследуются последствия американо-советского конфликта

Стриминговый сервис Netflix объявил о выходе документального сериала "Поворотный момент: Атомная бомба и Холодная война". В нем появится президент Украины Владимир Зеленский.

Недавно Netflix обнародовал трейлер сериала. Премьера девяти эпизодного проекта запланирована на 12 марта.

Режиссером выступил Брайан Кнаппенбергер, автор таких документальных лент, как "Интернет-мальчик: История Аарона Шварца", "Наше имя — легион: История хактивистов", а также предыдущий сериал для Netflix "Поворотный момент: 11 сентября и война с терроризмом" .

Сериал "Поворотный момент: Атомная бомба и Холодная война" исследует историю создания и распространения ядерного оружия, ход Холодной войны, завершившийся распадом Советского Союза. А также приход к власти президента России Владимира Путина и полномасштабное вторжение в Украину.

"Хотя Холодная война закончилась в 1991 году, … отношения между Соединенными Штатами и Россией… остаются, мягко говоря, напряженными. Глобальные последствия холодной войны продолжают влиять на современный геополитический ландшафт и поныне", – говорится в описании сериала на сайте Netflix.

Более 100 интервью, записанных с мировыми лидерами, собрано в сериале. Среди них: президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс, бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс.

Также представлено интервью с ядерным активистом Дэниелом Эллсбергом, где он остро критикует засекреченные ядерные планы США, называя их "институциональным безумием".

В каждом эпизоде авторы проводят параллели между современной войной России и Украины и событиями Холодной войны.

"Почти каждая часть войны в Украине — эхо Холодной войны", — отмечает режиссер Брайан Кнаппенбергер.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условие окончания войны. Он заявил, что мир не готов к тому, что Путин может лишиться своей власти.