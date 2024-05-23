"Слугу народа" придумали еще до рождения Зеленского: стал известен интересный факт

Не исключено, что создатели современного сериала вдохновились полувековой идеей

Кинолента под названием "Слуга народа", которую считают частью предвыборной компании президента Украины Владимира Зеленского, могла выйти на экраны еще в прошлом столетии. Кинокартина с аналогичны названием была в работе в 1960 году.

Впервые она была упомянута в "Истории украинского кино", которую в 1962 году издал киноэксперт Борис Берест. Об этом совпадении напомнили в сети.

Киевская киностудия имени Александра Довженко 55 лет назад, то есть за 18 лет до рождения Зеленского, хотела снимать фильм "Слуга народа". Но о чем он должен был быть и кто в нем должен был играть роли — неизвестно, эта информация не сохранилась до сегодняшнего дня. Вдохновились ли создатели современного сериала этой идеей тоже остается загадкой. Известно, что фильм так и не взяли в работу. Однако спустя десятилетия этот курьез выглядит забавно.

"Благодарим Бориса Береста за то, что передал нам вот такой интересный курьез — вряд ли он тогда мог себе представить, насколько забавным будет выглядеть это совпадение десятилетия спустя", — пишут в сети.

Напомним, что сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским вышел на телеэкраны 16 ноября 2015 года, второй сезон начали транслировать 23 октября 2017 года, а третий сезон вышел непосредственно перед первым туром президентских выборов в 2019 году. Сюжет разворачивался вокруг простого учителя истории Василия Голобородько, который сумел стать президентом Украины и начал менять страну. Главную роль сыграл действующий президент Владимир Зеленский. К слову, создатель кинокартины мог получить 750 млн гривен из государственного бюджета.

Этот сериал в обществе восприняли как часть предвыборной агитационной кампании, а Комитет избирателей Украины даже попросил Зеленского оплатить трансляцию "Слуги народа" как политическую рекламу. В 2023 году состоялась премьера польского римейка "Слуга народа".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что фильм украинского режиссера Алана Бадоева "Довга доба" выйдет на Netflix. Фильм состоит из кадров, которые украинцы снимали на свои гаджеты в первые часы полномасштабного вторжения.