Будут ливни, но жара будет продолжаться: какой будет погода в Украине в первые дни рабочей недели

Температура еще будет радовать нас

С 9 по 11 сентября погодные условия в нашей стране ожидаются более активными и изменчивыми. Практически во всех областях пройдут дожди разной интенсивности, иногда в сопровождении гроз и шквалистого усиления ветра.

"Телеграф", ссылаясь на прогноз Игоря Кибальчича, расскажет, какой будет погода в Украине в первые дни рабочей недели. По словам синоптика, несмотря на неустойчивый характер погоды, температура воздуха сохранится на аномально высоком уровне, за исключением западных областей, где будет заметно прохладнее.

В понедельник, 9 сентября, ночью без осадков, днем в юго-восточной части страны, а также местами в центральных областях возможны небольшие дожди, временами с грозами. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, в западных регионах +6…+12; днем +23…+28, в Закарпатье местами до +30 градусов тепла.

Во вторник, 10 сентября, умеренные дожди с грозами ожидаются на Левобережье Украины, днем также местами в западных областях. Кое-где возможны шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер преимущественно юго-восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16, на юго-востоке и в Приазовье местами +16…+21; днем +24…+29, в северо-восточной части, а также местами в западных областях +15…+20 градусов тепла.

В среду, 11 сентября, ночью и утром в западной части, днем также местами в Одесской области ожидаются дожди, на остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18, на юго-востоке и в Приазовье местами +17…+27; днем +24…+29, в западных регионах +15…+20 градусов тепла.

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