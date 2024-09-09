Литимуть дощі, але спека триватиме: якою буде погода в Україні у перші дні робочого тижня

Температура ще буде радувати нас

З 9 по 11 вересня погодні умови в нашій країні очікуються більш активними та мінливими. Практично у всіх областях пройдуть дощі різної інтенсивності, подекуди у супроводі гроз та шквалистого посилення вітру.

"Телеграф", посилаючись на прогноз Ігора Кібальчича розповість, якою буде погода в Україні у перші дні робочого тижня. За словами синоптика, не дивлячись на нестійкий характер погоди, температура повітря збережеться на аномально високому рівні, за винятком західних областей, де буде помітно прохолодніше.

У понеділок, 9 вересня, вночі без опадів, вдень у південно-східній частині країни, а також місцями у центральних областях можливі невеликі дощі, часом з грозами. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер східний, у західних областях південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17, у західних регіонах +6…+12; вдень +23…+28, на Закарпатті місцями до +30 градусів тепла.

У вівторок, 10 вересня, помірні дощі із грозами очікуються на Лівобережжі України, вдень також місцями у західних областях. Подекуди можливі шквали, 15 – 20 м/с. Вітер переважно південно-східної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16, на південному сході та у Приазов'ї місцями +16…+21; вдень +24…+29, у північно-східній частині, а також місцями у західних областях +15…+20 градусів тепла.

У середу, 11 вересня, вночі та вранці у західній частині, вдень також місцями на Одещині очікуються дощі, на решті території України без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18, на південному сході та у Приазов'ї місцями +17…+27; вдень +24…+29, у західних регіонах +15…+20 градусів тепла.

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