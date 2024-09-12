Несмотря на дожди с грозами, жара продолжиться: какой будет погода в Украине в конце недели

"Телеграф" делится прогнозом с читателями

В Украину постепенно приходит осень, ведь в регионах идут дожди с грозами. Ночная температура воздуха опускается до +13 градусов тепла.

"Телеграф", ссылаясь на прогноз Игоря Кибальчича, расскажет, какой будет погода в нашей стране в конце рабочей недели. Однако, по словам синоптика, несмотря на неустойчивый характер погоды температура воздуха сохранится на аномально высоком уровне.

В четверг, 12 сентября, в юго-западных, центральных, а также местами в восточных областях ожидается дождливая погода, временами осадки будут сопровождаться грозами. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, на северо-востоке юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18, на юго-востоке и в Приазовье местами +17…+21; днем в западной части +20…+25, на остальной территории +27…+32 градусов тепла.

В пятницу, 13 сентября, кратковременные дожди возможны в западных областях, а также в центральных и северных регионах Украины. На остальной стране без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19, на юго-востоке и в Приазовье местами +17…+21; днем +27…+32 градуса тепла.

В субботу 14 сентября ожидается неустойчивая и дождливая погода в большинстве западных и северных областей. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, на юго-востоке и в Приазовье местами +17…+22; днем в западных областях +14…+19, на остальной территории +26…+31 градусов тепла.

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