Настоящий феномен природы: как выглядит осенью Туннель любви возле Ровно (фото)

Готовьтесь делать красивые фотографии

Сейчас украинцы все больше интересуются всем национальным языком, историей, культурой. А также есть спрос на посещение интересных мест. Недавно мы рассказывали об отдыхе на озере Синевир. А теперь узнайте больше о невероятно красивом месте на Ровенщине.

Тоннель любви — именно так назвали природную арку, образованную ветвями деревьев возле железнодорожного пути в Ровенской области. Каждое время года место выглядит по-другому и привлекает туристов. "Телеграф" расскажет больше о романтическом месте.

Что посмотреть

Тоннель любви расположен вблизи поселка Клевань, что в Ровненской области. Объект уникален, ведь ничего подобного в мире вы не увидите. Только в 2017 году в Китае создали подобный тоннель возле города Хэфэй. Также похожие природные объекты есть в Киевской области.

Железнодорожный путь полностью окутан листвой, формируя природную арку. Ее создали еще в СССР, чтобы перевозить военные грузы. Сейчас это популярное место для туристов. Сюда часто приезжают влюбленные, чтобы ощутить вдвоем романтику такого чуда природы.

Поговаривают, если пройтись со своим избранником под туннелем, то ваши отношения станут крепче. А если загадать общее желание, то оно непременно сбудется.

Также сейчас в Туннеле любовь устраивают романтические фотосессии, снимают рекламу, используют пейзажи для кино. Некоторые мужчины также делают предложения своим женщинам в этом красивом уголке.

Фото: Pokupon

Если вам хочется узнать больше об истории Туннеля любви, а также послушать интересные легенды, стоит заказать экскурсовода. Тогда посещение этого места станет более познавательным, оставляя незабываемые впечатления.

Как добраться

Оптимально двигаться в Туннель любви собственным транспортом. Для этого нужно выехать на автодорогу Ровно-Луцк (Н22). Тогда следует повернуть на пересечении с улицей Центральной. Двигаемся к железнодорожной станции "Клевань". Вы доедете до места назначения всего за полчаса.

Фото: Pokupon

Общественный транспорт тоже курсирует. Из любого города вам прежде всего нужно добраться Ровно. А дальше из Ровно есть разные варианты, как доехать до станции, например, пригородный поезд Ровно-Луцк. Выходим на станции "Клевань".

Также до тоннеля можно доехать рейсовым автобусом из Ровно. Дорога займет около 45 минут.

Где остановиться

В поселке Клевань, возле которого расположен Туннель любви, не много предложений, где можно переночевать. Впрочем, можно найти несколько отелей, где цены стартуют от 900 гривен в сутки на 2 человека.

А вот в Ровно большой выбор. Можно остановиться в частных помещениях за 500-600 гривен в сутки. А за комфортный номер в гостинице на 2 человека придется отдать от 900 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о невероятно красивом месте на Житомирщине. Там можно увидеть воду бирюзового оттенка.