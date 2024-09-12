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Від "політика-калькулятора" і тіньового міністра за Януковича до успішної художниці: де зараз Ірина Акімова і як виглядає (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Ірину Якимову називали "політиком-калькулятором" Новина оновлена 12 вересня 2024, 14:40
Ірину Якимову називали "політиком-калькулятором". Фото Колаж "Телеграфу"

У 2010 році Акімова посіла третє місце у рейтингу "100 найвпливовіших жінок України"

"Наше бажання бути в Європі не означає розриву зв’язків з Росією", — говорила у вересні 2013 року Ірина Акімова, будучи на посаді першого заступника глави Адміністрації Президента за Віктора Януковича, дружина якого живе в анексованому Криму.

Акімову називали "політиком-кальтулятором", яка народилася в Харкові, змогла побудувати успішну політичну кар’єру за проросійського президента, а після його втечі — зайнятися зовсім протилежною до політики діяльністю. "Телеграф" розповідає, ким була Ірина Акімова за Януковича, чим займається і як виглядає зараз.

Ірина Акімова часів Януковича-втікача

Акімова народилася у Харкові у родині колишнього льотчика та співробітниці музею. Вона — друга дитина в сім’ї, має старшу сестру. 1982 року з відзнакою завершила навчання на економічному факультеті Харківського державного університету, а з 1985 по 1997 роки працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом ХДУ.

В цей час обіймала посаду старшого наукового співробітника в Центрі економічних досліджень Варшавського університету, а також була науковим співробітником в економічному департаменті Магдебурзького університету.

ірина акімова

З 2006 по 2007 рік Ірина Акімова є генеральним директором ТОВ "Аналітичний Центр "Бюро Економічних та Соціальних Технологій" у Києві. Вже з жовтня 2007 року вона членом "Партії регіонів", а з листопада — народним депутатом України VI скликання від ПР. В цей час Акімова стає заступником голови Комітету Верховної Ради з питань економічної політики та обіймає посаду міністра економіки у тіньовому уряді Януковича.

ірина акімова

25 лютого 2010 року нардепа було призначено на посаду першого заступника глави Адміністрації Президента України. 16 березня 2010 року отримала призначення на посаду Представника Президента України у КМУ. Цього ж року Акімова посіла третій рядок у рейтингу "Фокус" — "100 найвпливовіших жінок України". Тоді на першому місці була Юлія Тимошенко, а на другому — Ганна Герман, яка свого часу була "правою рукою" Януковича.

ірина акімова ганна герман
Акімова з Ганною Герман. Фото: photo.unian.ua

Цікаво, що у 2011 році в ефірі телеканалу ICTV Акімова заявила, що за Януковича українцям "стало жити краще", чим викликала обурення серед глядачів у студії. "Я суджу за своїми батьками, що сьогодні в Україні, загалом, краще стало жити всім", — сказала вона тоді.

ірина акімова віктор янукович
Фото: photo.unian.net
ірина акімова віктор янукович
Фото: photo.unian.net

24 січня 2014 року звільнено з посади першого заступника глави адміністрації президента і призначено представником Януковича в КМУ.

У лютому 2014 року Акімова була звільнена указом в.о. президента Олександра Турчинова, а у квітні нардеп сама повідомила, що вийшла з "Партії регіонів".

ірина акімова

Особисте життя Ірини Акімової

У 90-х у Акімової була сім’я: чоловік Олександр і донька, проте пізніше подружжя розлучилося. За інформацією 2011 року, Олександр з часом переїхав до Москви, де займається (або займався) науковою роботою. Невідомо, де живе і чим займається дочка Акімової.

Чим займається Ірина Акімова зараз

Після втечі Януковича Акімова відійшла від активного політичного життя. Відомо, що сьогодні колишній нардеп є директором об’єднання НоСЕП (нова соціальна та економічна політика).

ірина акімова
Фото: newsep.com.ua

Також Акімова очолює Асоціацію жіночих досліджень у мистецтві — UAFRA, і сама займається живописом. У 2019 році у Києві відкрилася виставка Акімової "Просто літо! ". За свої картини Ірина отримує грамоти не лише в Україні, а й за кордоном.

картини
Фото: facebook.com/iryna.akimova.39

Як зараз виглядає Ірина Акімова

ірина акімова
Фото: facebook.com/iryna.akimova.39
ірина акімова картини
Фото: facebook.com/iryna.akimova.39
ірина акімова
Фото: facebook.com/iryna.akimova.39
ірина акімова картини
Фото: facebook.com/iryna.akimova.39
Ірина Акімова виставка картин
Фото: facebook.com/iryna.akimova.39

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Теги:
#Партія регіонів #Віктор Янукович #Депутати #Ірина Акімова