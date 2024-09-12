Від "політика-калькулятора" і тіньового міністра за Януковича до успішної художниці: де зараз Ірина Акімова і як виглядає (фото)

У 2010 році Акімова посіла третє місце у рейтингу "100 найвпливовіших жінок України"

"Наше бажання бути в Європі не означає розриву зв’язків з Росією", — говорила у вересні 2013 року Ірина Акімова, будучи на посаді першого заступника глави Адміністрації Президента за Віктора Януковича, дружина якого живе в анексованому Криму.

Акімову називали "політиком-кальтулятором", яка народилася в Харкові, змогла побудувати успішну політичну кар’єру за проросійського президента, а після його втечі — зайнятися зовсім протилежною до політики діяльністю. "Телеграф" розповідає, ким була Ірина Акімова за Януковича, чим займається і як виглядає зараз.

Ірина Акімова часів Януковича-втікача

Акімова народилася у Харкові у родині колишнього льотчика та співробітниці музею. Вона — друга дитина в сім’ї, має старшу сестру. 1982 року з відзнакою завершила навчання на економічному факультеті Харківського державного університету, а з 1985 по 1997 роки працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом ХДУ.

В цей час обіймала посаду старшого наукового співробітника в Центрі економічних досліджень Варшавського університету, а також була науковим співробітником в економічному департаменті Магдебурзького університету.

З 2006 по 2007 рік Ірина Акімова є генеральним директором ТОВ "Аналітичний Центр "Бюро Економічних та Соціальних Технологій" у Києві. Вже з жовтня 2007 року вона членом "Партії регіонів", а з листопада — народним депутатом України VI скликання від ПР. В цей час Акімова стає заступником голови Комітету Верховної Ради з питань економічної політики та обіймає посаду міністра економіки у тіньовому уряді Януковича.

25 лютого 2010 року нардепа було призначено на посаду першого заступника глави Адміністрації Президента України. 16 березня 2010 року отримала призначення на посаду Представника Президента України у КМУ. Цього ж року Акімова посіла третій рядок у рейтингу "Фокус" — "100 найвпливовіших жінок України". Тоді на першому місці була Юлія Тимошенко, а на другому — Ганна Герман, яка свого часу була "правою рукою" Януковича.

Акімова з Ганною Герман. Фото: photo.unian.ua

Цікаво, що у 2011 році в ефірі телеканалу ICTV Акімова заявила, що за Януковича українцям "стало жити краще", чим викликала обурення серед глядачів у студії. "Я суджу за своїми батьками, що сьогодні в Україні, загалом, краще стало жити всім", — сказала вона тоді.

24 січня 2014 року звільнено з посади першого заступника глави адміністрації президента і призначено представником Януковича в КМУ.

У лютому 2014 року Акімова була звільнена указом в.о. президента Олександра Турчинова, а у квітні нардеп сама повідомила, що вийшла з "Партії регіонів".

Особисте життя Ірини Акімової

У 90-х у Акімової була сім’я: чоловік Олександр і донька, проте пізніше подружжя розлучилося. За інформацією 2011 року, Олександр з часом переїхав до Москви, де займається (або займався) науковою роботою. Невідомо, де живе і чим займається дочка Акімової.

Чим займається Ірина Акімова зараз

Після втечі Януковича Акімова відійшла від активного політичного життя. Відомо, що сьогодні колишній нардеп є директором об’єднання НоСЕП (нова соціальна та економічна політика).

Також Акімова очолює Асоціацію жіночих досліджень у мистецтві — UAFRA, і сама займається живописом. У 2019 році у Києві відкрилася виставка Акімової "Просто літо! ". За свої картини Ірина отримує грамоти не лише в Україні, а й за кордоном.

Як зараз виглядає Ірина Акімова

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