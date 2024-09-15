Самый большой "котел" в истории и уничтожение "своей" же земли: как битва за Киев в 1941 году спасла Москву и СССР

К концу 1941 года немцы взяли в плен более 3,3 млн советских солдат и офицеров

Более 70 дней продолжалась оборона столицы Украины во время первого этапа Великой Отечественной войны. 15 сентября 1941 года вблизи Лохвицы и Лубен, к востоку от Киева танковые войска вермахта замкнули кольцо окружения четырех советских армий – 5-й, 21-й, 26-й и 37-й.

Советский миф о нападении "без объявления войны"

Начало войны было ошеломляющим – сталинский Советский Союз посыпался буквально как карточный домик. В советских учебниках подавали это как нападение "без объявления войны", хотя это один из многочисленных мифов Второй мировой. На самом деле утром 22 июня 1941 года посол Германии, граф Вернер фон дер Шулленбург передал "Ноту МИД Германии советскому правительству". Сознательный акцент на этом тезисе носил сугубо пропагандистский и мобилизационный характер.

Уже в ближайшее время дня танковые части вермахта разрезали на флангах еще не выстроенный фронт и многие советские армии на начальном этапе попадали в "котлы" – под Белостоком, Минском, Уманью, Смоленском… И там уже происходило методичное уничтожение личного состава. Большинство советских военных, и не только в безвыходных ситуациях, оказывалось в плену, часто сознательно сложив оружие.

Успехи немцев были просто грандиозными: они не знали, где размещать сотни тысяч пленных. К концу 1941 года немцы взяли в плен более 3,3 млн советских солдат и офицеров (и среди них 63 генерала), а всего за годы войны — 5,7 млн (и более 100 генералов). Первая цифра превышала количество войск нацистов и их союзников (румын, венгров, финнов) перед началом наступления на СССР на целых полмиллиона! Советская кадровая армия фактически была уничтожена. Однако человеческий ресурс, который был у Сталина под рукой, трудно сравнить с тем, которым располагал Гитлер.

Даже на волне грандиозных успехов нацистские войска стали немного пробуксовывать. Начальник Генштаба сухопутных сил вермахта, генерал-полковник Франц Гальдер в своем дневнике 11 августа писал: "…колос-Россия, сознательно готовившийся к войне, несмотря на все трудности, свойственные странам с тоталитарным режимом, был нами недооценен. Это утверждение можно распространить на все хозяйственные и организационные стороны, на средства связи и железные дороги и, особенно, на сугубо военные возможности россиян. На начало войны мы имели против себя около 200 дивизий, но теперь мы уже обнаружили 360 дивизий".

Гитлер нацелился на богатую ресурсами Украину

20 августа 1941 года, после длительных споров с генералитетом, Гитлер издает тайный приказ об уничтожении киевской группировки РККА. Первоочередной задачей вермахта объявляется захват Донецкого бассейна, Крыма и, в перспективе, перекрытие подвоза кавказской нефти. Генералы обратились к Гитлеру с просьбой продолжить "перемалывание живой силы противника" и наступать на Москву. Но все напрасно… Фюрер нацелился на решение экономических задач, недооценив возможности советской мобилизационной системы, военно-промышленного комплекса, а также организационного потенциала советского государства.

После катастрофы под Уманью в первой половине августа, где немцы уничтожили 6-ю и 12-ю армии (в плен попали 100 тысяч человек и оба командующих армией — Иван Музыченко и Павел Понеделин), на время южный фланг советско-германской войны стабилизировался по Днепру. Группа армий "Центр" вермахта понесла в Смоленском сражении значительные потери, наступила оперативная пауза в боевых действиях. И здесь Гитлер решил окончательно переключить внимание на богатую ресурсами Украину.

25 августа 2-я армия и 2-я танковая группа Гайнца Гудериана параллельным курсом начали наступление в южном направлении в сторону Нежина и Конотопа (город был захвачен уже 9 сентября). Танковые части немцев находились под постоянными хаотическими контрударами с востока. После двух недель боев была форсирована Десна и танки вышли на оперативное пространство. 6 сентября с Окуновского плацдарма начала наступление 98-я пехотная дивизия немцев, которая вскоре окончательно разорвала стык 5-й и 37-й советских армий. Кстати, 37-й армией, защищавшей непосредственно Киев, командовал тогда еще генерал-майор Андрей Власов. Из "киевского котла" он вышел, а позже стал одним из героев битвы за Москву зимой 1941—1942 годов. Через полгода, в июле 1942-го, он в подобной ситуации, уже в звании генерал-лейтенанта и ранге заместителя командующего Волховским фронтом и командующего 2-й ударной, сдался в плен…

Взорванные мосты через Днепр и хаос в Киеве

Быстрое развитие вражеского прорыва на Черниговщине привело к ситуации, когда и Ставка, и штаб Юго-Западного фронта должны были найти адекватный ответ в виде переброски части сил с Киевского выступа, прежде всего из состава испытанной в боях 37-й армии, навстречу наступавшему врагу. Однако время было упущено.

Немцы накапливали силы в районе Кременчуга и 27 августа неожиданно совершили марш-бросок на левый берег Днепра. В ближайшие дни они, имея исключительно пехотные соединения, отражали на плацдарме атаки советской пехоты и кавалерии. В полной тайне началась операция по переброске на север к Днепру частей 1-й танковой группы Эвальда фон Клейста. Дивизии подтягивались с правого фланга группы армий "Юг". 12 сентября в течение двух дней переброшенные через мощный 16-тонный мост танковые дивизии ринулись на оперативное пространство навстречу 2-й танковой группе Гудериана.

Таким образом, уже 15 сентября 1941 года образовался крупнейший "котел" Второй мировой, да и за всю мировую историю. Сталин в конце концов 18 сентября отдал приказ покинуть город, предварительно взорвав мосты через Днепр и уничтожив плавсредства. 19 сентября почти все части Юго-Западного фронта, взорвав днепровские мосты радиоуправляемыми фугасами, переправились в Дарницу (до 20 тысяч бойцов не успели эвакуироваться на левый берег и попали в плен). По распоряжению партийного и военного руководства магазины и склады Киева утром 19 сентября были открыты, и киевляне бросились сметать все на своем пути (до этого запасы продовольствия уничтожали)… В столице Украины воцарился хаос. Через несколько часов на улицах города появились немецкие мотоциклисты из передовых частей.

Отступление напоминало беспорядочное бегство

После сдачи Киева огромное количество людей и техники начало движение на восток и юго-восток, но командование и штаб фронта потеряли управление. Необычайно ясная погода — после недели ливней — была на руку люфтваффе, немецкие самолеты буквально добивали в степях Киевщины и Полтавщины разрозненные группы войск, которые отступали и оставляли на полях тысячи единиц оружия и техники. Попытки деблокировать окруженные армии с востока оказались тщетными.

Система материально-технического обеспечения и внутренние коммуникации фронта еще до ухода из Киева оказались в руках врага. Отступление походило в основном на беспорядочное бегство. Пытаясь выйти из окружения, погибли с оружием в руках командующий Юго-Западным фронтом Михаил Кирпонос и начальник штаба фронта генерал-майор Василий Тупиков. "Киевский котел" был расчленен на отдельные части. Последние очаги сопротивления немцы подавили 26 сентября.

Командующий Юго-Западным фронтом Михаил Кирпонос, лето 1941 года

В отчете германского верховного главнокомандования сообщалось о взятии в плен 665 тысяч человек, захвате 3718 орудий и 884 танков. Эти цифры приводит генерал Курт фон Типпельскирх в своей фундаментальной "Истории Второй мировой войны". Они близки к реальным, хотя и охватывают не только окружение советских войск восточнее Киева, но и операции в бассейне Днепра, Десны, Сейма, бои под Гомелем и борьбу за плацдарм под Кременчугом.

"Успешный результат киевской битвы вскружил голову Гитлеру и его высшим генералам, усилив их оптимизм, но в то же время побудив к дальнейшему рассредоточению сил. После решения Гитлера начать осеннее наступление на Москву было другое решение, которое привело к дальнейшим осложнениям и распылению сил. Потому что Гитлер оказался бессильным перед соблазном развить успех на юге, не отказываясь одновременно от своего намерения захватить Москву", — пишет Безил Лиддел-Гарт в своем капитальном труде "Энциклопедия военного искусства. Стратегия непрямых действий".

Именно выигрыш времени ценой гибели всего Юго-Западного фронта в сентябре 1941 года дал возможность спасти Москву накануне крайне суровой зимы 1941—1942 годов. И в конечном итоге позволил сталинскому Советскому Союзу с помощью западных союзников победить нацистскую Германию.

Брошенные командованием на произвол судьбы советские солдаты сдаются в плен на правом берегу Днепра. Киев, Выдубичи, 19 или 20 сентября 1941 года

Тактика "выжженной земли"

…Во время отхода, часто в панике, советских военных, власти использовали тактику "выжженной земли". Не нацисты, а советские войска взорвали Днепрогэс в Запорожье, советские диверсанты взорвали 3 ноября 1941 года Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Всего через несколько дней после оккупации столицы УССР, 24 сентября, в центре Киева начались взрывы и пожары, организованные советскими саперами и подпольщиками; горел Крещатик и прилегающие к нему улицы. Уничтожены архитектурные шедевры на главной улице столицы Украины и на ближайших улицах, погибли сотни мирных жителей. Исторический центр столицы Украины в течение недели превратился в сплошные руины. В советской послевоенной литературе этот вопрос тщательно обходили…

Так выглядел Крещатик после взрывов и пожаров 24 сентября 1941 года, организованных советскими подпольщиками. Фото – конец сентября – начало октября. Сверху на фото – догорают дома на улице Пушкинской

О расстрелах заключенных отступающими советскими частями под руководством энкаведистов на Галичине, Волыни и Подолье было известно давно, однако советская пропаганда, конечно, ничего об этих преступлениях не говорила и не писала. Как и о том, что на самом деле никакого "матча смерти" в Киеве на стадионе "Зенит" (сейчас "Старт" на улице Ростиславской, бывшей Маршала Рыбалко) не было априори.

Женщины у стадиона "Зенит" (сейчас "Старт") ищут своих родных среди военнопленных красноармейцев. Октябрь 1941 года. Немцы в течение 1941 года очень часто отпускали украинцев, белорусов, уроженцев бывших государств Балтии. На первом плане — киевский полицай, одетый в форму красноармейца, разговаривает с киевлянками и жителями ближайших сел

Именно после разгрома Юго-Западного фронта немцы распределяли пленных на стадионы и обширные территории в городе (и среди них на "Зените", на Сырце и в Дарнице). О трагических событиях уже в оккупированной части Украины во время Второй мировой войны читайте на "Телеграфе" в ближайшее время.