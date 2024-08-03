Любимец Сталина на службе у Гитлера. Андрей Власов – жертва обстоятельств, преступник или герой

Как генерал Красной армии встал во главе коллаборационистской Русской освободительной армии?

Преступник или герой? Ангел или демон? Именно в таком диапазоне мнений высказываются адепты разных взглядов на действительно очень сложную фигуру – обласканного советской властью военного, любимца Сталина. Одного из героев битвы под Москвой зимой 1941—1942 годов и одновременно наиболее известного российского коллаборациониста времен Второй мировой войны. Истина где-то посредине.

И эти три оценки на жизненном пути генерал-лейтенанта Андрея Власова, а также после его смерти постоянно изменялись или менялись местами – в зависимости от "политических ветров". Сейчас во время широкомасштабной войны, которую 24 февраля 2022 года Россия развязала против Украины, недолгая "мода" на Власова и РОА постепенно уходит в небытие. А "победобесием", уже в новой, современной обертке, охвачено большинство населения государства, которым руководит Владимир Путин – ученик Адольфа Гитлера…

Власов так и не отметил свое 45-летие. За месяц до этой даты он был осужден за государственную измену, лишен звания генерал-лейтенанта, государственных наград и 1 августа 1946 г. казнен через повешение в Бутырской тюрьме Москвы.

Спаситель Москвы

…Родился Андрей Власов 1(14) сентября 1901 года в селе Ломакино Нижегородской губернии в многодетной семье среднего достатка; он был младшим сыном, тринадцатым ребенком. Недоучился в духовной семинарии и в 1919 году пошел служить в Красную армию. Воевал на Северном Кавказе и Таврии против белых, на Юге Украины — против махновцев.

В 1929 году завершил обучение на Высших армейских курсах "Выстрел"; в 1935 году стал слушателем Военной академии имени Фрунзе. Командовал полком, был помощником командира дивизии. Осенью 1938 года его направили военным советником в Китай – в распоряжение правительства националиста Чан Кайши (через два года Власова догнала награда – орден Ленина, и именно за эту командировку). Сталин еще окончательно не сделал ставку – на правительство Гоминдана или коммунистов Мао Цзэдуна…

С начала января 1940 года – командир 99-й стрелковой дивизии. Которую признали лучшей в Киевском военном округе, а маршал Семен Тимошенко вообще называл лучшей в Красной армии. В начале советско-германской войны Власов уже командир 4-го механизированного корпуса, который участвовал в грандиозной, однако бездарно проигранной из-за действий Ставки Верховного главнокомандования, танковой битве на Волыни. Под Бердичевом с 9 по 16 июля корпус нанес врагу мощный контрудар. Эти действия задержали гитлеровцев, которые хотели ворваться в Киев на плечах отступающих частей (хотя это было похоже на бегство деморализованных подразделений) Красной армии.

Вскоре, по настоянию тогдашнего первого секретаря ЦК КП(б)У Никиты Хрущева, Андрей Власов был назначен командующим 37-й армией, умело почти два месяца защищавшей Киев. И не его вина, что в конце сентября произошло Киевское окружение и гибель Юго-Западного фронта (в плен попали более 660 тысяч военных). Сталин до последнего запрещал покидать Киев – потеря столицы Украины была для него, как и для всех советских людей, тяжелым психологическим ударом.

Власов пытался организованно вывести личный состав из окружения. А потом вышел аж 1 ноября 1941 года из окружения со своей "военно-полевой" женой Агнессой Подмазенко. Полтора месяца продолжались скитания по лесам, болотам Полтавщины, Черниговщины, Курщины, часто в окружении враждебного сталинской власти населения. Но вышел же…

81 советский генерал или приравненные к этому званию попали в плен за всю войну (только за полгода 1941 – 62!). И многие из них, а именно 22 высших офицера, сотрудничали с нацистами…

Сталин назначил Власова командующим 20-й армией Западного фронта. Уже в советское время распространялась информация, будто генерал "из-за воспаления среднего уха" отсутствовал в этой армии во время Московской битвы.

Газета "Известия" от 13 декабря 1941 года. Андрей Власов (еще генерал-майор) в нижнем ряду первый слева

Однако это только вымысел. На самом деле известно о многочисленных приказах, подписанных Власовым в период с ноября 1941 года по январь следующего включительно (хранятся в ЦА МО РФ в Подольске; фонд 373, описание 6631). Между тем фигура генерала Власова была общеизвестна. Вот и фронтовая частушка была на устах бойцов, конечно, до лета 1942 года:

"Грохотали пушки басом,

Гром военный бушевал.

Генерал товарищ Власов

Немцу перца задавал!"

На самом деле уже генерал-лейтенант Андрей Власов (приказ вышел 24 января 1942 года, а 1 февраля он был награжден орденом Красного знамени) считался одним из "спасителей Москвы". Его армия первой 5 января 1942 года начала контрнаступление и освободила Солнечногорск и Волоколамск.

Вот оценка действий военачальника, которую дал ему Георгий Жуков, будущий "маршал Победы": "Лично генерал-лейтенант Власов в оперативном отношении хорошо подготовлен, организационные навыки имеет. С управлением войсками справляется вполне".

У боевого генерала интервью брали западные корреспонденты, и среди них американец Ларри Лесюер и француженка Ева Кюри…

Далее последовала катастрофа 2-й ударной армии Волховского фронта, которая пыталась деблокировать Ленинград. 8 марта 1942 года Власов был назначен заместителем командующего Волховским фронтом; 20 апреля он по совместительству возглавил 2-ю ударную армию, оказавшуюся в окружении южнее Ленинграда.

В мае ее части пытались с боями создать "коридор" и выйти из окружения. На несколько дней удалось пробить брешь во фронте, но все закончилось катастрофой. Власов не бросил войска на произвол судьбы (он отказался вылететь с последним самолетом, продолжал настойчиво с несколькими десятками бойцов выходить из окружения). Но их силы таяли…

Плен и переход на сторону немцев

В истории с пленом Андрея Власова много мифов и обычных искажений, которыми страдали не только советские историки (конечно, по идеологическим причинам – продемонстрировать демонический образ генерала-изменника), но и большинство современных российских.

После почти месяца скитаний по лесам и болотам, 12 июля 1942 года, Андрей Власов вместе с поварихой Марией Вороновой в поисках провизии вышел к маленькому селу Туховежи, где жили староверы. Местный староста, пока Власов и Воронова ели, вызвал "вспомогательную полицию", которая окружила дом и неожиданно арестовала их. На следующий день арестованных выдали нацистам. Генерал не сдавался в плен (как писали позже советские газеты) и упорно называл себя учителем-беженцем. Однако по портрету в газете немцы его идентифицировали…

Генерал-лейтенант РККА Андрей Власов в плену. Село Туховежи, 13 июля 1942 года

Генерал Власов оказался в лагере для военнопленных офицеров в Виннице и после долгих дней раздумий решил сотрудничать с нацистами. 3 августа 1942 года он вместе с бывшим полковником Красной армии Владимиром Баерским (Боярским) выступил с инициативой создания из военнопленных "Русской освободительной армии" (РОА). Однако немцы долго выжидали, используя Власова и других высших офицеров, которые согласились сотрудничать с ними, исключительно в идеологических целях.

Кстати, с пленными полковниками и генералами немцы обращались гораздо лучше, чем с солдатами и младшими офицерами. Из 81 пленных генералов (и таких, которых можно было приравнять по званию), от голода, последствий ранений и болезней умерли только девять — менее 9%! Им выдавали гораздо больше еды, сигарет, вещей… Власов после выхода из лагеря для высших офицеров жил в своем доме, имел любовницу-немку — дальнюю родственницу Йозефа Геббельса.

3 марта 1943 года Власов подписал пространное открытое письмо "Почему я стал на путь борьбы с большевизмом". Он писал: "Ничего из того, за что сражался российский народ в годы гражданской войны, он в результате победы большевиков не получил". Власов напомнил об ужасной по результатам коллективизации, "чистке" командного состава Красной армии во второй половине 1930-х годов, выступил против института политических комиссаров.

Листовка — открытое письмо Андрея Власова "Почему я встал на путь борьбы с большевизмом", 1943 год

Он изменил в первую очередь государству, на совести которого (если можно использовать это слово) миллионы собственных граждан, которых на конвейере лишали жизни или малейших прав. Напомним, что Советский Союз не признал действия Женевской конвенции от 1929 года об обращении с военнопленными. Поэтому советские офицеры и солдаты остались без защиты. И об этом хорошо знал генерал Власов.

Генерал Андрей Власов – глава КОНР, 1944 год

Лишь в конце войны, в условиях неотвратимого поражения стран Оси (Германия, Италия и Япония), немцы разрешили начать комплектование частей РОА. 14 ноября 1944 года в Праге был создан Комитет освобождения народов России (КОНР), который и возглавил Андрей Власов. Его куратором в Вермахте и покровителем был начальник Дабендорфской школы РОА Вильфрид Штрик-Штрикфельд – балтийский немец, офицер российской армии времен Первой мировой войны, белогвардеец. Также среди покровителей Власова был и имперский министр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс.

Генерал-лейтенант Андрей Власов инспектирует воинов РОА, 1944 год

Один из исследователей истории жизни Андрея Власова, россиянин Кирилл Александров отмечал, что нельзя "рассматривать вне контекста эпохи и предыдущих десятилетий истории советского государства феномен судьбы Власова и его обреченного движения (Русской освободительной армии. – Авт.)". Он продолжал: "…размах террора, развязанного в 30-е годы партийно-чекистской номенклатурой против собственного народа, вряд ли имеет аналоги в истории… Только по официальным данным, в 1932—1940 годах в местах спецпоселений от нечеловечечких условий существования и каторжного труда умерло 1,8 млн раскулаченных крестьян". Вспомним Голодомор в Украине, на Кубани и Дону, на Поволжье и Казахстане в 1932—1933 годах, жертвами которого стали почти восемь миллионов граждан СССР.

Неудивительно, что миллионы сограждан Власова (часть населения, оказавшегося в оккупации, и военнопленные) во время Второй мировой войны согласились на сотрудничество с нацистами и их сателлитами:

"Германия полностью оккупировала Украинскую ССР, в то время как РСФСР потеряла около 17% территории. Численность населения Украины была выше, чем оккупированной части России. Пока Вермахт дошел до российских земель, иллюзии советских граждан по поводу "немецких освободителей" уже существенно ослабли. Оккупация Украины продолжалась дольше, чем западных регионов России" (Максим Майоров).

Солдаты РОА, 1944 год

Не только РОА

За весь период войны нарукавный знак РОА (Русская освободительная армия) носили примерно 800 тысяч человек. Однако было еще несколько уникальных формирований, составленных из коллаборантов: "Казачий стан", состоявший из казаков юга России (до 40 тысяч под командованием генерал-лейтенанта Вермахта Гельмута фон Панвица; впоследствии выданных англичанами большевикам в апреле 1945 года в Лиенце, где состоялась бойня, в которой погибли многие сотни казаков и членов их семей).

А на границе Брянской, Курской и Орловской областей с ноября 1941 года по июль 1943 года существовала "Локотская республика" с населением почти 600 тысяч человек, которая имела ярко антибольшевистский характер и жестоко боролась с советскими партизанами и сочувствовавшими большевикам согражданами.

Там была создана 29-я гренадерская дивизия СС "Русской освободительной народной армии" численностью до 15 тысяч человек во главе с пресловутым обербургомистром, генерал-майором СС Брониславом Каминским. Позже он со своим подразделением участвовал в подавлении Варшавского восстания в августе 1944 года и был расстрелян нацистами 28 августа того же года за… неслыханную даже для гитлеровцев жестокость.

Для сравнения: в 14-ю гренадерскую дивизию Ваффен СС "Галичина", которую начали формировать после поражения немцев под Сталинградом, зачислили чуть более 13 тысяч человек. Большая часть первого состава дивизии погибла во время битвы под Бродами в июле 1944 года. В общей сложности через нее до конца войны прошли только 32 тысячи человек – в основном галичане.

Агитационный постер в украинской печати Галичины, посвященный набору в Ваффен дивизии СС "Галичина", 1943 год

Тем временем сформированные бывшими белогвардейскими офицерами российские казачьи подразделения насчитывали десятки тысяч человек и участвовали в карательных акциях против партизан в Югославии. А сотни тысяч бывших советских граждан (в большинстве своем русских) выполняли вспомогательные функции в немецких военных подразделениях. В городе Сувалки (современная Польша) даже был центр переподготовки советских летчиков, которые после плена участвовали в боевых действиях на стороне Вермахта. Об этом интересном эпизоде Второй мировой войны читайте в ближайшее время на "Телеграфе".

Завершение истории РОА произошло в последние дни Второй мировой войны. Когда в начале мая 1945 года в Праге развернулось антинацистское восстание, части власовцев неожиданно вошли в столицу Чехии и освободили 4—5 мая от оккупантов несколько районов города. Возглавляемые бывшим полковником Красной армии и генерал-майором РОА Сергеем Буняченко подразделения к приходу советских танковых частей помогли плохо вооруженным повстанцам в самый тяжелый, критический момент.

Однако Андрей Власов не поддержал своего подчиненного и перешел в американскую зону оккупации. Там, близ города Пльзень, он был арестован разведчиками 1-го Украинского фронта. 31 июля 1946 года генерал-лейтенант и 11 его ближайших соратников были осуждены на закрытом суде в Москве и на следующий день – повешены во дворе Бутырской тюрьмы.

О размахе коллаборационизма в различных государствах Европы во время Второй мировой войны читайте в ближайшее время на "Телеграфе".