Вторая мировая началась не 1 сентября 1939 года? Как Кремль разжигал войну

Гитлер и Сталин разделили Польшу, а затем принялись за передел всей Европы

Практически во всех учебниках истории именно 1 сентября 1939 года обозначено как дата начала Второй мировой войны. Это довольно спорное утверждение. Да, широкомасштабная война, охватившая чуть ли не половину земного шара, стартовала в этот день. Однако на самом деле она продолжалась уже восемь лет…

Еще в 1931 году императорская Япония оккупировала Маньчжурию на северо-востоке Китая. А уже в 1937-м полномасштабная война докатилась до центральных провинций этого государства. В 1938 и 1939 годах произошли кровавые военные конфликты между СССР и Японией – соответственно на озере Хасан в Приморье и на Халхин-Голе на границе Монголии.

В Испании с лета 1936 года уже три года бушевала гражданская война между республиканцами, поддерживаемыми Москвой, и франкистами, за которыми стояли Рим и Берлин. Фашистская Италия оккупировала Эфиопию и большую часть Албании, получив хорошую оплеуху от Греции.

А еще была попытка украинцев Подкарпатской Руси (Закарпатье) в марте 1939 года защитить свою шаткую независимость от венгерских фашистов …

Германо-советский пакт как разрешение начать войну

Началу германо-польской войны в первый день осени 1939 года предшествовал Мюнхенский договор в конце сентября 1938-го между нацистской Германией, фашистской Италией и двумя столпами "западной демократии" — Великобританией и Францией. Который и подписал смертный приговор независимой, на самом деле едва ли не самой демократической стране в Европе – Чехословакии.

Уже 15 марта судьбоносного 1939 года это государство на шесть лет исчезло с карты Старого Света – нацисты без единого выстрела вошли в Прагу. Будущий глава британского правительства в Палате общин Уинстон Черчилль сказал, что после Мюнхена-38 "мы выбрали позор и получили войну".

Следующий шаг, который неотвратимо приближал уже широкомасштабную Вторую мировую войну – пакт Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 года . Пакт о ненападении между еще недавно смертельными врагами – нацистской Германией и сталинским Советским Союзом имел Секретный дополнительный протокол по разграничению сфер влияния в Восточной Европе.

Нарком иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов ставит подпись на Пакте о ненападении. За спиной Молотова Йоахим фон Риббентроп – глава МИД нацистской Германии; справа от него – Иосиф Сталин, слева – глава Генштаба РККА Борис Шапошников

Британский историк Норман Дэвис в фундаментальном труде "История. Европа" писал: "Германо-советский пакт часто называют разрешением Гитлеру начинать войну. Это правда, но только наполовину, потому что этот пакт был еще и разрешением Сталину начать войну. Как только высохли чернила, каждому из подписантов был дан зеленый свет нападать на своих соседей, не имея препятствий со стороны своего партнера. Именно это оба они и учинили".

Итак, первой добычей двух человеконенавистнических режимов стала Польша – Вторая Речь Посполитая, которая в Секретном протоколе уже была разделена практически пополам агрессорами. Это далеко не демократическое государство (где права национальных меньшинств – украинцев, немцев, белорусов, евреев, литовцев – были только на бумаге) после гибели также недружественной к ней Чехословакии, уже в конце весны 1939 года оказалась в крепких тисках границ с двумя тоталитарными государствами — Третьим рейхом и СССР.

Уже бывшая Вторая Речь Посполитая, разделенная между нацистской Германией и сталинским Советским Союзом, после завершения Польской кампании. После 28 сентября 1939 года так выглядела граница между двумя тоталитарными режимами

Относительно спокойными оставались небольшие отрезки границ с Латвией, Румынией, Словакией и Венгрией. С Литвой же из-за конфликта за Виленскую область даже не было мирного договора.

В 4:45 утра 1 сентября 1939 года старый броненосец "Шлезвиг-Гольштейн", посетивший с "дружественным" визитом "Свободный город" Данциг (Гданьск), неожиданно открыл огонь по польскому военно-транзитному складу на полуострове Вестерплатте. Одновременно началась осада польской почты в самом городе, который формально находился под управлением Лиги наций, однако реально контролировался нацистами.

Воины вермахта выламывают шлагбаум на пограничном пункте в Сопоте — на границе "Свободного города" Данциг (Гданьск) и Речи Посполитой

Антипольская истерия в немецких газетах и радио длилась уже не один месяц. Соседей обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах. Провокации нацистов часто проводили в районах компактного проживания немцев, словно подчеркивая ужасы "польского террора". После аншлюса Австрии и захвата большей части Чехословакии начинался новый акт ревизии Версальской системы договоров.

Нацисты нашли и повод для начала войны: инсценировка с захватом группой эсэсовцев немецкой радиостанции в приграничном городке Гливице в Верхней Силезии. Уголовников, выпущенных из концлагерей и тюрем, переодели в польскую военную форму. Они не догадывались, что перед провокацией их назвали "консервами". После хорошо разыгранного представления уголовникам ввели сильнодействующий яд, а затем уже в упор расстреляли их тела. Для подтверждения версии тела разбросали вблизи радиостанции: а как же, произошло ведь "настоящее" ожесточенное сражение.

В эфире радиостанции прозвучало короткое обращение на польском языке: "Граждане Польши! Настало время войны между Польшей и Германией. Объединяйтесь и убивайте всех немцев!" Через несколько секунд началась трансляция выступления польского хора с патриотическими песнями.

Ни Лондон, ни Париж ничем не помогли Варшаве

В 5 часов 40 минут 1 сентября 1939 года рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер выступил по радио с обращением в армию и немецкий народ. Так началась военная операция против Польши, получившей название "план Weiss" ("Белый"). Новоиспеченные советские союзники нацистов пока воздерживались от каких-либо действий и внимательно следили за ситуацией. 3 сентября Великобритания и Франция в подтверждение своих гарантий Польше объявили агрессору войну. Однако реально ни Лондон, ни Париж ничем не помогли Варшаве.

Нацисты привлекли к операции 56 дивизий и четыре бригады, куда входило более полутора миллионов человек, 2 800 танков, шесть тысяч пушек и минометов, две тысячи самолетов. Союзная нацистам Словакия силами трех дивизий также вторглась в Польшу.

Этой армаде противостояло 39 пехотных дивизий, 16 бригад, а также до 80 батальонов национальной обороны РП — более 1 млн человек, около 900 танков и танкеток, 4300 орудий и минометов и 824 самолета. Более месяца польская армия оказывала отчаянное сопротивление, но силы были неравны. 6 октября севернее Люблина в плен немцам сдались последние части оперативной группы "Полесье".

Польская пехота на марше, 2 сентября 1939 года

Вторжение советских "освободителей"

Ночью 17 сентября 1939 года уже в ситуации военного поражения Войска Польского на западе страны посол Речи Посполитой Вацлав Гжибовский звонком из секретариата заместителя министра иностранных дел СССР Владимира Потемкина был вызван на ковер. Он вспоминал: "Потемкин зачитал мне текст ноты Молотова, в котором говорилось, что Польское государство перестало существовать. В этой связи советское правительство приказало своим войскам перейти польскую границу. Я категорически отказался принимать эту ноту, заявив, что единственное, что могу сделать, это известить мое правительство о советской агрессии".

Когда и сегодня говорят, что советские войска "освобождали" украинцев и белорусов от польского гнета, этим умникам нужно посмотреть на ситуацию на Западной Украине и Западной Беларуси после сентября 1939 года и до начала немецко-советской войны. На тот безумный террор, который принесли на эти земли "освободители".

Почему-то до сентября 1939 года большевики не обращали внимания на притеснения национальных меньшинств господствующей нацией в унитарной Польше, и среди них украинцев и белорусов. Глава МИД Советского Союза Вячеслав Молотов в разговоре с послом Германии графом Вернером фон Шуленбургом признал в конце сентября 1939 года, что Советский Союз "не проявлял обеспокоенности положениям национальных меньшинств в Польше". Для Кремля Львов и Станислав, Тернополь и Брест, Лида и Гродно — это были именно имперские приобретения.

Гитлер: «Отброс человечества, если не ошибаюсь?» Сталин: «Кровавый убийца рабочих, я думаю?» Карикатура "Рандеву", художник Дэвид Ло, "Evening Standard", 20 сентября 1939 года

Думал ли Сталин в то время о соборности украинских земель? Или литовских, "отдавая" Вильно (Вильнюс), чтобы менее чем через год проглотить Литву вместе с "подарком" и Латвией с Эстонией в придачу? А вот с Финляндией не получилось: марионеточное коммунистическое правительство Отто Куусинена оказалось слишком малой приманкой (скорее, отвращением) для бесстрашного народа, который практически в одиночку защитил свою независимость в войне 1939–1940 годов.

28 сентября 1939 года Сталин и Гитлер окончательно установили линию разграничения на землях повергнутой Второй Речи Посполитой. Иосиф Сталин говорил: "Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть долгой и крепкой".

Но впереди последовал новый акт всемирной драмы. 22 июня 1941 года дружба двух тоталитарных режимов завершилась. Но это уже совсем другая история.