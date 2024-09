Обвиняли в неонацизме и запретили его фильм о войне на Донбассе: как выглядит муж экс-министра Ульяны Супрун

Канадец с украинскими корнями, который документировал события Революции достоинства

Кто муж Ульяны Супрун, известной своими громкими заявлениями и спорными медицинскими рекомендациями? "Телеграф" рассказывает о Марке Супрун — откуда он родом, как выглядит и чем занимается, а также, какие проблемы были у мужчины в Украине.

Марко Супрун родился в Канаде. Его родители уехали из Украины после Второй Мировой войны. Как и его жена, Марко жил в традиционной украинской семье, посещал украинскую школу, а по воскресеньям – украинскую церковь.

Он — режиссер, сценарист, философ, политолог и телеведущий. Долгое время супруги жили в Нью-Йорке. Осенью 2013 года пара вернулась в Украину. Одновременно с тем, как Супрун стала главой Минздрава и инициировала масштабную медицинскую реформу, супруги также основали волонтерский проект "Защита патриотов".

"Когда я с Марком приехали в Украину в 2013-м, нашей мечтой были культурные проекты: съемка фильмов, написание книг, организация событий — началась Революция Достоинства, Россия аннексировала Крым, на Донбассе началась война и мы вынуждены были заниматься другими делами. Сейчас мы вернулись к нашей начальной цели и занимаемся культурными проектами", — рассказала весной 2024 года Супрун.

Во время Майдана Марко сотрудничал с зарубежными журналистами, помогал переводить и распространять новости из Украины для международных СМИ. Также мужчина смог объединить кинематографистов, документировавших события Революции достоинства в 2014 году. В 2015 Ульяна и Марк получили украинское гражданство.

Супрун на акции в поддержку активиста Сергея Стерненка в Киеве 15 июня 2020 года. Фото: segodnya.ua

Сейчас Супрун — креативный редактор издательства ARC.UA и журнала The Arc. В мае этого года во Львове состоялась презентация книги "Краткая история мизогинии", на которой мужчина был модератором беседы.

Фильм Супрун "Тетрадь войны" не вышла в прокат

В 2021 году украинские кинотеатры отменили показ документального фильма "Тетрадь войны", продюсером которого стал Марко Супрун. Все из-за того, что Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в выдаче прокатного удостоверения. Картина состоит из видеоматериалов украинских военных и добровольцев, снятых на Донбассе.

"Тетрадь войны" — документальный фильм режиссера Романа Любого, который был задуман к 30-летию Независимости Украины. Первый специальный показ на большом экране прошел в кинотеатре "Киевская Русь" 24 августа.

Марко Супрун "неонацист"

В 2020 году журналисты ряда либеральных западных изданий распространили российскую дезинформацию о Марке Супруне, называя его неонацистом. Об этом общественный деятель, кинорежиссер и соведущий проекта StopFake тогда сообщил на сайте Medium. Всё началось с публикации на сайте "Заборона", которую затем фактически повторил российский МИД.

"В течение последних шести месяцев журналисты, работавшие в Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, Human Rights Watch, Bellingcat, The Atlantic Council, Deutsche Welle, Financial Times, The Guardian, The Independent, и это лишь некоторые из них, подхватили волну, распространяя клевету о том, что якобы я неонацист. Они использовали свой официальный статус, чтобы распространить ложь обо мне и моих убеждениях", — заявил Марко Супрун изданию Texty.org.ua.

Все обвинения Супрун с неонацистами основываются на нескольких фотографиях, на которых он изображен с людьми, связанными с украинскими ультраправыми. Как указали StopFake, Марк Супрун также появлялся на фото с членами ЛГБТ-сообщества Украины, представителями различных сообществ, деятелями киноиндустрии, политиками из разных парламентских фракций и послами. Кроме того, он был сфотографирован рядом с раввином Яковом Блайхом, что не делает его членом синагоги.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с "Забороной" связан еще один скандал. Однажды на редактора издания пожаловался кулинар Евгений Клопотенко, который назвал его нецензурным словом.