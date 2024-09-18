Продвигал Поплавского в политику, был "рукой Партии регионов" и выпрыгнул из окна 17 этажа: чем запомнился Михаил Чечетов

Украинский политик был россиянином, рожденный в Курской области и оставивший предсмертную записку

Во время президентства Виктора Януковича Михаил Чечетов стал одной из самых заметных фигур правящей партии, а в начале 2000-х возглавлял спорные процессы приватизации в Украине. В 2015 году политика не стало…

Чечетова называли "рукой Партии регионов", который больше всего запомнился скандальными процессами приватизации в Украине и принятием "диктаторских законов". "Телеграф" рассказывает, кем был скандальный регионал и как покончил жизнь самоубийством.

Что известно о Михаиле Чечетове

Чечетов родился 3 октября 1953 года в селе Любимовка, Курской области, РФ. Закончил Харьковский инженерно-экономический институт, где получил специальность горного инженера. После этого работал на шахте в Енакиево — родном городе предателя Януковича. После 12 лет преподавания в своем Альма-матер, Чечетов дослужился до должности декана, а затем начал политическую карьеру. В 1994 году Чечетов стал народным депутатом, а в 1998 году был назначен заместителем министра экономики.

Король приватизации, "рука Партии регионов" и законы "16 января"

В 1999 году Михаил Чечетов переходит на работу в одно из главных ведомств того времени — Фонд государственного имущества Украины, где занимал руководящие позиции на протяжении 6 лет. Во время его работы украинские олигархи приобрели крупные предприятия страны, включая Никопольский завод ферросплавов (который достался Виктору Пинчуку, зятю президента Кучмы) и Криворожсталь (продан Пинчуку и Ахметову), а также ряд других. Оппозиция обвиняла Чечетова в снижении стоимости украинских заводов и их передаче заинтересованным лицам практически даром.

С 2010 по 2014 годы Чечетов руководил голосованием фракции регионалов. Независимо от голосования в Раде, итог во многом зависел от его жеста рукой. У политика была таблица-шахматка, в которой он отмечал, какие решения поддерживает Партия регионов, а какие — нет. Поднятая рука означала голосование "за", горизонтальный взмах — "против". Коллеги по фракции говорили, что таким образом Чечетов передавал депутатам рекомендации партии.

Поплавский и политика

В 2012 году Партия регионов предложила кандидатуру Михаила Поплавского для избрания в народные депутаты. Об этом тогда сообщил сам Михаил Чечетов.

"Он по натуре очень активный и инициативный человек. Я считаю, что он будет вести активную законодательную работу, и наличие таких личностей, как Поплавский, в парламенте пойдет на благо Украины", — выдал регионал.

Самоубийство Михаила Чечетова

Накануне смерти Чечетова генпрокурор Виктор Шокин заявил, что политику могут предъявить новые обвинения, но не раскрыл, какие именно. 28 февраля 2015 года Михаила Чечетова обнаружили мертвым возле его дома в Киеве. Он выпал с 17-го этажа многоэтажного здания. Основная версия следствия – самоубийство. В предсмертной записке Чечетов написал, что больше не имеет сил продолжать жить.

"Нет никаких моральных сил больше жить. Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Спасибо всем за поддержку", — было написано в записке. В августе 2015 года уголовное дело по факту смерти Чечетова закрыли.

Михаил Чечетов был женат на Наталье Чечетовой, сотруднице аппарата Верховной рады Украины. Есть дочь Татьяна Чечетова-Терашвили (1979), с марта 2014 года была заместителем городского головы г. Харькова Геннадия Кернеса, который умер 17 декабря 2020 года.

Чечетов с женой Натальей и дочерью

Чечетов с дочерью Татьяной, зятем Давидом и внуками Лелой и Георгием

Напомним, что в 2014 году мэр Славянская назвала российских боевиков "нашими, донецкими ребятами". Ранее "Телеграф" писал, где сейчас скандальна Неля Штепа.