Одни любили, другие называли "доктор смерть": где сейчас Ульяна Супрун, которая возглавляла Минздрав (фото)

Прошло уже несколько лет, как женщина не работает в министерстве

Ульяна Супрун — общественный деятель, которая некоторое время работала исполняющим обязанности министра здравоохранения. Она начала реформу в Украине, целью которой было сделать медицину доступной для всех граждан. Однако впоследствии женщина оставила работу в Министерстве и сейчас вовлечена в другую сферу. Кстати, недавно мы рассказывали, что известно о жене нового министра МИД Андрея Сибиге.

"Телеграф" расскажет больше, что известно об Ульяне Супрун и чем она запомнилась на своей должности. Также узнайте, чем она занимается сейчас.

Что известно об Ульяне Супрун

Ульяна Супрун родилась в 1963 году в США в семье украинцев. Она получила медицинское образование и стала работать в диагностической радиологии женского здоровья. Была на должности заместителя главного врача в Диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке.

Фото: Фейсбук Ульяны Супрун

В 1991 году вышла замуж за режиссера, политолога, сценариста Марка Супруна. А вот в 2013 году Ульяна совместно с мужем решили переехать в Украину.

Фото: Фейсбук Ульяны Супрун

Участвовала в Революции достоинства и вместе с Марком создала общественную организацию "Защита патриотов". Это помогло объединить тех, кто снимал события на Майдане в 2014 году. Также Ульяна создала и стала директором Школы реабилитационной медицины Украинского католического университета во Львове.

Фото: Фейсбук Ульяны Супрун

В 2016 году Супрун была назначена исполняющим обязанности министра здравоохранения. Женщина решила менять медицину в Украине на основе таких концепций:

использование международных протоколов лечения;

самостоятельный выбор пациентами врача, независимо от места жительства;

запуск программы "Доступное лекарство", предусматривающий получение некоторых препаратов бесплатно или за небольшие деньги;

изменение системы финансирования медицины, по которой государство выделяет средства за каждым пациентом, а не медицинским учреждением;

повышение проходных баллов ЗНО на медицинские специальности;

Кроме этого, Супрун активно выступала за легализацию медицинского каннабиса в Украине. Тогда ей не удалось реализовать эту идею из-за отсутствия поддержки со стороны коллег. В частности, Ульяна обвиняла в блокировании решения тогдашнего министра МВД Арсена Авакова.

В Украине существовало разное отношение к Супрун как к министру. Одни хвалили ее современные подходы и желание перезагрузить медицину в Украине. А другие считали, что ее идеи не соответствовали украинским реалиям и только усугубляли положение. Некоторые вообще называли Супрун "доктор-смерть".

Чем сейчас занимается Ульяна Супрун

До полномасштабного вторжения Ульяна Супрун активно вела свой блог на фейсбуке. Там она рассказывала о разных болезнях, развенчивала популярные мифы и высказывала свои мысли о проблемах медицины. Блог Супрун был одним из популярнейших в Украине на медицинскую тематику.

Фото: Фейсбук Ульяны Супрун

В 2021 году появилась информация, что женщина закрыла организации "Защита патриотов", "Киевский культурный клуб" и Patriot Defence и покинула Украину. Она также распространила пост в фейсбуке, где сообщила, что больше не будет вести блог. Позже оказалось, что Супрун никуда не ехала и остается в стране.

Через некоторое время издала книгу "Мочи манту", где поделилась своим видением лечения различных болезней, причудливыми традициями, которых придерживаются сегодня и анализом ежедневных вопросов, возникающих по поводу здоровья.

В последние годы Супрун стала одним из основателей общественной организации и издательства Arc.ua. Они занимаются выпуском научно-популярных книг по истории, медицине и социологии. Также есть отдельное онлайн-издание, которое публикует интересные рассказы об Украине, украинцах и мире.

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