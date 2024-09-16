Подарила троих детей и "одолжила" мужу 13 миллионов гривен: чем известна жена Рабиновича и как выглядит (фото)

Ирина Рабинович в свое время получила 23 миллиона от известного россиянина

Бывший народный депутат и один из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), которая запрещена в Украине, Вадим Рабинович уехал в Израиль за две недели до начала российского вторжения в Украину и, вероятнее, забрал за границу свою семью — жену Ирину и троих детей. Сам Рабинович находится в розыске.

На просторах интернета мало что можно найти на супругу бывшего пророссийского депутата, однако "Телеграфу" удалось узнать, в каких схемах Ирина Рабинович была задействована, чтобы экс-нардеп из ОПЗЖ смог сберечь свои активы, находящиеся в Украине.

Что известно об Ирине Рабинович

Жену Вадима Рабиновича зовут Ирина Игоревна. В браке у супругов появилось трое детей: сын Олег (род. 1973), дочь Екатерина (род. 1994), сын Яков (род. 2008). В информационном пространстве можно отыскать лишь одно фото Ирины Рабинович — общее с ОПЗЖ-шником. На нем также присутствует сын пары.

Вадим Рабинович с женой Ириной и сыном. Фото: glavcom.ua

Странные дела Ирины Рабинович

В марте 2018 года стало известно, что Ирина Рабинович получила 23 миллиона от российского бизнесмена Павла Фукса. Тогда она указала в своей декларации 22,5 млн грн в качестве гарантийного платежа по договору купли-продажи земельного участка от россиянина, писали "Українські новини" со ссылкой на данные Единого государственного реестра деклараций лиц. Судя по декларации Рабиновича, он задекларировал заем в размере 13 миллионов гривен, который депутат получил от своей жены Ирины.

В том же году жена Рабиновича задекларировала также 74 тыс. грн зарплаты, 19,5 млн грн и $100 тыс. наличными. В документах также идет речь о собственности Ирины Рабинович: три автомобиля (Toyota Land Cruiser 2003 года выпуска, Lexus LX470 2005 года и Lexus LX570 2008 года), лодка (Brig Eagle 645L 2011 года) и гидроцикл (Yamaha VX 1100-H 2009 года).

"Схема" Рабиновичей по спасению активов

Вадим Рабинович уехал в Израиль по израильскому паспорту за две недели до начала российского вторжения в Украину. Понимая, что ему грозит арест, а пребывание в Израиле может затянуться, Рабинович решил позаботиться о сохранности своих активов в Украине. Эту задачу обвиняемый в государственной измене политик доверил своей жене Ирине, говорится в статье "Главкома" за октябрь 2023 года.

На Ирине Рабиновиче была масса семейных активов, которые она за несколько месяцев до предъявления подозрения мужу-экснардепу просто продала. Женщина оставила пост владелицы компании "Алиса продакшн", а на ее место пришел некий Александр Довгалюк из Киева. Директором компании неожиданно стал киевлянин Виталий Грицаенко, который также формально стал новым владельцем трех компаний Рабиновича: ООО "Медиа строй", ООО "Джуиш медиа" и "Украинско-израильская торговая палата".

В феврале 2023 года Ирина Рабинович также продала автомобиль Toyota Land Cruiser 2019 года выпуска, который фактически принадлежал самому екс-нардепу. Продажа авто состоялась за смешную цену – 100 тысяч грн, в то время, когда на различных интернет-платформах за нее торгуются от 60 тысяч долларов (от 2,5 милн грн).

Напомним, что Вадима Рабиновича подозревают в государственной измене (ст.111, ч.1) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст.110, ч.2). С декабря 2022 года он находился на территории Израиля, откуда записывал видео с рассуждениями на тему Бога. Вероятно, после того как его лишили гражданства Украины и депутатского мандата, депутат решил переквалифицироваться и уйти в религию иудаизма.