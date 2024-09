Звинувачували у неонацизмі і заборонили його фільм про війну на Донбасі: як виглядає чоловік ексміністра Уляни Супрун

Канадець з українським корінням, який документував події Революції гідності

Хто чоловік Уляни Супрун, відомої своїми гучними заявами та спірними медичними рекомендаціями? "Телеграф" розповідає про Марка Супруна — звідки він родом, як виглядає і чим займається, а також які проблеми були у чоловіка в Україні.

Марко Супрун народився у Канаді. Його батьки поїхали з України після Другої світової війни. Як і його дружина, Марко жив у традиційній українській родині, відвідував українську школу, а щонеділі – українську церкву.

Він — режисер, сценарист, філософ, політолог та телеведучий. Довгий час подружжя жило в Нью-Йорку. Восени 2013 року пара повернулася до України. Водночас, як Супрун стала головою МОЗ та ініціювала масштабну медичну реформу, подружжя також започаткувало волонтерський проєкт "Захист патріотів".

"Коли я з Марком приїхали в Україну 2013-го, нашою мрією були культурні проєкти: зйомка фільмів, написання книг, організація подій — розпочалася Революція Гідності, Росія анексувала Крим, на Донбасі розпочалася війна і ми змушені були займатися іншими справами. Зараз ми повернулися до нашої початкової мети та займаємося культурними проєктами", — розповіла навесні 2024 року Супрун.

Під час Майдану Марко співпрацював із зарубіжними журналістами, допомагав перекладати та розповсюджувати новини з України для міжнародних ЗМІ. Також чоловік зміг об’єднати кінематографістів, які документували події Революції гідності у 2014 році. У 2015 Уляна та Марк отримали українське громадянство.

Супрун на акції на підтримку активіста Сергія Стерненка у Києві 15 червня 2020 року. Фото: segodnya.ua

Зараз Супрун – креативний редактор видавництва ARC.UA та журналу The Arc. У травні цього року у Львові відбулася презентація книги "Коротка історія мізогінії", на якій чоловік був модератором розмови.

Фільм Супруна "Зошит війни" не вийшов у прокат

2021 року українські кінотеатри скасували показ документального фільму "Зошит війни", продюсером якого став Марко Супрун. Все через те, що Державне агентство України з питань кіно відмовило у видачі прокатного посвідчення. Картина складається із відеоматеріалів українських військових та добровольців, знятих на Донбасі.

"Зошит війни" — документальний фільм режисера Романа Любого, який був задуманий до 30-річчя Незалежності України. Перший спеціальний показ на великому екрані відбувся у кінотеатрі "Київська Русь" 24 серпня.

Марко Супрун "неонацист"

2020 року журналісти низки ліберальних західних видань поширили російську дезінформацію про Марка Супруна, називаючи його неонацистом. Про це громадський діяч, кінорежисер та співведучий проєкту StopFake тоді повідомив на сайті Medium. Все почалося з публікації на сайті "Заборона", яку потім фактично повторило російське МЗС.

"Протягом останніх шести місяців журналісти, які працювали в Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, Human Rights Watch, Bellingcat, The Atlantic Council, Deutsche Welle, Financial Times, The Guardian, The Independent, і це лише деякі з них, підхопили хвилю, поширюючи наклеп про те, що нібито я неонацист. Вони використовували свій офіційний статус, щоб поширити брехню про мене та мої переконання", — заявив Марко Супрун виданню Texty.org.ua.

Усі звинувачення Супрун із неонацистами ґрунтуються на кількох фотографіях, на яких його зображено з людьми, пов’язаними з українськими ультраправими. Як вказали StopFake, Марк Супрун також з’являвся на фото з членами ЛГБТ-спільноти України, представниками різних спільнот, діячами кіноіндустрії, політиками з різних парламентських фракцій та послами. Крім того, він був сфотографований поряд із рабином Яковом Блайхом, що не робить його членом синагоги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що із "Забороною" пов'язаний ще один скандал.