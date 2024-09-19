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Його обливали зеленкою та "викидували" у смітник: де зараз Тарас Чорновіл, який назвав Януковича "весільним генералом" (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Тарас Чорновіл - колишній регіоналець
Тарас Чорновіл - колишній регіоналець. Фото Колаж "Телеграфу"

Молодший син В'ячеслава Чорновола, якого назвали держзрадником "Вовки Да Вінчі"

Тарас Чорновіл — відомий український політик. Він наймолодший син В'ячеслава Чорновола, радянського дисидента та депутата, який загинув внаслідок трагічної ДТП 25 березня 1999 року.

60-річний колишній член "Партії регіонів" в останні роки потрапляв у декілька скандалів, пов'язаних з його політичною діяльністю та неоднозначними висловлюваннями. "Телеграф" розповідає, що відомо про Тараса Чорновола, чому його "викидали" у смітник у 2023 році та де він зараз.

Що відомо про Тараса Чорновола

Народився 1 червня 1964 року в місті Львів у родині політичного діяча В'ячеслава Чорновола та медика, культурної і церковна діячки Олени Антонів. Після закінчення школи працював лаборантом на кафедрі прикладної геодезії у Львівському політехнічному інституті, а згодом вступив до Львівського політехнічного університету на біологічний факультет, проте навчання не завершив. Також здобував освіту заочно в Українській академії друкарства.

У 2001 році розпочав навчання в Інституті підвищення кваліфікації при Львівському університеті за спеціальністю "міжнародне право", але у 2005 році був відрахований через несплату за навчання та ненаписану дипломну роботу.

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Тарас Чорновіл разом з матір'ю Оленою Антонів, 1986 рік. Фото: parlament.ua

З 1982 Тарас Чорновіл встиг прослужити у радянській армії, попрацювати санітаром у львівській лікарні, редактором у виданнях "Український вісник", "Молода Україна", "Стрім". З 1990 до 1992 року керував Українською незалежною видавничо-інформаційною спілкою, а також був радником свого батька.

тарас чорновіл в'ячеслав чорновіл олена антонів
Тарас Чорновіл з батьком. Фото: istpravda.com.ua

Тарас Чорновіл і політика

У 2002 році чоловік був обраний до Верховної Ради від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", але згодом приєднався до фракції Партії регіонів. У грудні 2004 року Тарас Чорновіл став довіреною особою кандидата на пост президента України Віктора Януковича та очолив його виборчий штаб. Це рішення викликало здивування серед патріотичних сил, а самого політика навіть звинуватили у зраді.

"Сказати, яка насправді Янукович людина, можу суб'єктивно: він мені імпонує, бо досить цілісна, тверда людина, яка при тому не позбавлена нормальних людських емоцій", — казав Чорновіл про Януковича у 2005 році.

віктор янукович тарас чорновіл
Фото: pravda.com.ua

У 2005-2006 роках Чорновіл двічі був обраний до Верховної Ради як представник "Партії регіонів". У жовтні 2008 року він вирішив залишити партію, пояснюючи свій вихід наявністю інтриг, що охопили політичну силу. У 2010 році Чорновіл зазначив, що Янукович "розправляється з тими, хто є невигідними партнерами для Росії" та назвав його "весільним генералом".

тарас чорновіл віктор янукович
Фото: pravda.com.ua

У грудні 2014 року, виступаючи зі сцени Майдану, Чорновіл просив вибачення перед протестувальниками за свою підтримку Януковича: "Я хочу вибачитися перед тими з вас, хто у 2004 році розібрався, хто такий Янукович, а мені забракло розуму… Янукович упевнений, що в нього є тил — Донбас. Покажіть йому, що в нього немає цього тилу".

Скандал Чорновола з "Вовками да Вінчі"

1 червня 2023 року політик образив голову медслужби "Вовків Да Вінчі" та вдову військовослужбовця Дмитра Коцюбайла Аліну Михайлову. У своєму Telegram-каналі Чорновіл опублікував частину інтерв'ю Аліни Михайлової з журналісткою Янінію Соколовою в ефірі 5 каналу і охарактеризував її як "подолігархічну шмару". Після того, як українці висловили своє обурення, він видалив публікацію, пояснивши, що не мав наміру образити Михайлову особисто.

аліна михайлова яніна соколова
Фото: https://t.me/Chornovil_official

13 червня 2023 року група молодиків напала на Чорновола біля його будинку: його облили сечею та зеленкою, а потім четверо чоловіків схопили його і викинули у сміттєвий контейнер, звинувачуючи у держзраді. Після цього Михайлова назвала колишнього регіонала "політичною проституткою" і "подякувала українському народу". Одночасно Чорновіл заявив, що скоєне з ним — особиста помста з боку Банкової.

Фото: https://t.me/mykhailovalina

Де Тарас Чорновіл зараз

Після повномасштабного вторгнення Чорновіл критикує політику президента України Володимира Зеленського та звинувачує чинну владу у співпраці з Кремлем. За його словами, війна з Україною повинна була закінчитися до 2020 року.

"Коли ми зараз говоримо про річницю війни, в мене найбільший біль знаєте в чому? Не в тому, що відбулося. А в тому, що вона не мала взагалі відбутися… До 2020 року ми б забулися, що таке війна, і над нами висіла б тільки одна проблема: у нас є Крим, який у нас окупований… Усе це сталося тільки через те, що хтось не захотів повірити, що буде війна. Хтось демонстративно показував якісь миротворчі кроки. Або здавав відверто Україну", — сказав Чорновіл.

Колишній регіоналівець часів Януковича знаходиться в Україні. У Фейсбуці зазначено, що Тарас Чорновіл працює політологом як "незалежний експерт".

тарас чорновіл фейсбук
Фото: facebook.com/taras.chornovil.3

На своєму каналі в YouTube продовжує викладати відео з критикою влади та аналізом тих чи інших подій, що відбуваються у політиці та на фронті.

тарас чорновіл ютуб
Фото: youtube.com/@chornovil_taras

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Теги:
#Партія регіонів #Депутати #Тарас Чорновіл #Да Вінчі #Яніна Соколова #Аліна Михайлова