Його обливали зеленкою та "викидували" у смітник: де зараз Тарас Чорновіл, який назвав Януковича "весільним генералом" (фото, відео)

Молодший син В'ячеслава Чорновола, якого назвали держзрадником "Вовки Да Вінчі"

Тарас Чорновіл — відомий український політик. Він наймолодший син В'ячеслава Чорновола, радянського дисидента та депутата, який загинув внаслідок трагічної ДТП 25 березня 1999 року.

60-річний колишній член "Партії регіонів" в останні роки потрапляв у декілька скандалів, пов'язаних з його політичною діяльністю та неоднозначними висловлюваннями. "Телеграф" розповідає, що відомо про Тараса Чорновола, чому його "викидали" у смітник у 2023 році та де він зараз.

Що відомо про Тараса Чорновола

Народився 1 червня 1964 року в місті Львів у родині політичного діяча В'ячеслава Чорновола та медика, культурної і церковна діячки Олени Антонів. Після закінчення школи працював лаборантом на кафедрі прикладної геодезії у Львівському політехнічному інституті, а згодом вступив до Львівського політехнічного університету на біологічний факультет, проте навчання не завершив. Також здобував освіту заочно в Українській академії друкарства.

У 2001 році розпочав навчання в Інституті підвищення кваліфікації при Львівському університеті за спеціальністю "міжнародне право", але у 2005 році був відрахований через несплату за навчання та ненаписану дипломну роботу.

Тарас Чорновіл разом з матір'ю Оленою Антонів, 1986 рік. Фото: parlament.ua

З 1982 Тарас Чорновіл встиг прослужити у радянській армії, попрацювати санітаром у львівській лікарні, редактором у виданнях "Український вісник", "Молода Україна", "Стрім". З 1990 до 1992 року керував Українською незалежною видавничо-інформаційною спілкою, а також був радником свого батька.

Тарас Чорновіл з батьком. Фото: istpravda.com.ua

Тарас Чорновіл і політика

У 2002 році чоловік був обраний до Верховної Ради від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", але згодом приєднався до фракції Партії регіонів. У грудні 2004 року Тарас Чорновіл став довіреною особою кандидата на пост президента України Віктора Януковича та очолив його виборчий штаб. Це рішення викликало здивування серед патріотичних сил, а самого політика навіть звинуватили у зраді.

"Сказати, яка насправді Янукович людина, можу суб'єктивно: він мені імпонує, бо досить цілісна, тверда людина, яка при тому не позбавлена нормальних людських емоцій", — казав Чорновіл про Януковича у 2005 році.

У 2005-2006 роках Чорновіл двічі був обраний до Верховної Ради як представник "Партії регіонів". У жовтні 2008 року він вирішив залишити партію, пояснюючи свій вихід наявністю інтриг, що охопили політичну силу. У 2010 році Чорновіл зазначив, що Янукович "розправляється з тими, хто є невигідними партнерами для Росії" та назвав його "весільним генералом".

У грудні 2014 року, виступаючи зі сцени Майдану, Чорновіл просив вибачення перед протестувальниками за свою підтримку Януковича: "Я хочу вибачитися перед тими з вас, хто у 2004 році розібрався, хто такий Янукович, а мені забракло розуму… Янукович упевнений, що в нього є тил — Донбас. Покажіть йому, що в нього немає цього тилу".

Скандал Чорновола з "Вовками да Вінчі"

1 червня 2023 року політик образив голову медслужби "Вовків Да Вінчі" та вдову військовослужбовця Дмитра Коцюбайла Аліну Михайлову. У своєму Telegram-каналі Чорновіл опублікував частину інтерв'ю Аліни Михайлової з журналісткою Янінію Соколовою в ефірі 5 каналу і охарактеризував її як "подолігархічну шмару". Після того, як українці висловили своє обурення, він видалив публікацію, пояснивши, що не мав наміру образити Михайлову особисто.

13 червня 2023 року група молодиків напала на Чорновола біля його будинку: його облили сечею та зеленкою, а потім четверо чоловіків схопили його і викинули у сміттєвий контейнер, звинувачуючи у держзраді. Після цього Михайлова назвала колишнього регіонала "політичною проституткою" і "подякувала українському народу". Одночасно Чорновіл заявив, що скоєне з ним — особиста помста з боку Банкової.

Де Тарас Чорновіл зараз

Після повномасштабного вторгнення Чорновіл критикує політику президента України Володимира Зеленського та звинувачує чинну владу у співпраці з Кремлем. За його словами, війна з Україною повинна була закінчитися до 2020 року.

"Коли ми зараз говоримо про річницю війни, в мене найбільший біль знаєте в чому? Не в тому, що відбулося. А в тому, що вона не мала взагалі відбутися… До 2020 року ми б забулися, що таке війна, і над нами висіла б тільки одна проблема: у нас є Крим, який у нас окупований… Усе це сталося тільки через те, що хтось не захотів повірити, що буде війна. Хтось демонстративно показував якісь миротворчі кроки. Або здавав відверто Україну", — сказав Чорновіл.

Колишній регіоналівець часів Януковича знаходиться в Україні. У Фейсбуці зазначено, що Тарас Чорновіл працює політологом як "незалежний експерт".

На своєму каналі в YouTube продовжує викладати відео з критикою влади та аналізом тих чи інших подій, що відбуваються у політиці та на фронті.

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