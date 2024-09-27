День учителя 2024: дата праздника и когда поздравлять педагогов

Стала известна дата, когда в 2024 году отмечается День учителя

Каждый год в Украине отмечается День учителя. У праздника есть более официальное название — День работников образования. В этот день принято поздравлять учителей и благодарить их за непростую работу с детьми.

В Украине День учителя был основан по указу Президента в 1994 году и имеет плавающую дату — первое воскресенье октября. В 2024 году это праздник припадает на воскресенье 6 октября. Однако, как известно, учителей обычно поздравляют накануне праздника — в пятницу (4 октября).

Надо сказать, что существует также Международный день учителя. И его дата не плавающая — этот праздник каждый год отмечается 5 октября. Международный день учителя был провозглашен международной организацией ЮНЕСКО в 1994 году. Целью праздника является привлечь внимание к непростому труду работников школьного образования.

На День учителя в украинских школах есть традиция устраивать так называемый "день самоуправления". Это когда все полномочия по проведению уроков передают старшеклассникам, а учителям дают возможность отдохнуть. В День учителя также проводят праздничные линейки, школьники и их родители поздравляют своих учителей с профессиональным праздником и дарят символические подарки, благодаря за работу.

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