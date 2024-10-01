Хранили обмылки и стирали полиэтиленовые пакеты: странные вещи, которые делали в СССР

Советские люди были невероятно бережливыми

Быт в СССР был уникальным. Часто наши предки проявляли практическую смекалку. Однако, некоторые вещи выглядят для современного человека по меньшей мере странно и нелогично.

"Телеграф" собрал самые странные обычаи граждан СССР, в которые трудно поверить.

Зачем люди в СССР хранили газеты?

В любом доме или квартире стопки старых газет бережно хранились, чтобы использовать их при случае. Например:

газетами вытирали вымытые окна. Считалось, что так на стекле не остается разводов

из газет делали стаканчики для рассады

газетами набивали мокрую обувь, чтобы они впитали влагу

и, наконец, газеты, использовали вместо туалетной бумаги.

Странное использование чулков

Считалось, что репчатый лук, сложенный в старые чулки и подвешенный в кухне дольше хранился из-за хорошей циркуляции воздуха. Между тем, не всем нравилось такое "украшение" интерьера.

Раньше экоактивистов

В каждой советской семье стирали и повторно использовали полиэтиленовые пакеты. Таким образом граждане СССР обогнали экоактивистов в повторном применении вещей.

Помада на спичке

Советские женщины были настолько бережливы, что выковыривали губную помаду из тюбика спичками, чтобы использовать ее до последней капли. И это не шутка.

Даже обмылки получали вторую жизнь

Продолжая тему уникальной рачительности граждан СССР, стоит отметить, что вторую жизнь в этой стране получало практически все. Обмылки тоже не выбрасывали на помойку. Вместо этого их высушивали и использовали вместо мела для нанесения выкроек на ткань (шили в СССР хоть немного почти все женщины). В других случаях обмылки измельчались для изготовления мыльной воды для стирки.

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