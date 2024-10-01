Хранили обмылки и стирали полиэтиленовые пакеты: странные вещи, которые делали в СССР
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Советские люди были невероятно бережливыми
Быт в СССР был уникальным. Часто наши предки проявляли практическую смекалку. Однако, некоторые вещи выглядят для современного человека по меньшей мере странно и нелогично.
"Телеграф" собрал самые странные обычаи граждан СССР, в которые трудно поверить.
Зачем люди в СССР хранили газеты?
В любом доме или квартире стопки старых газет бережно хранились, чтобы использовать их при случае. Например:
- газетами вытирали вымытые окна. Считалось, что так на стекле не остается разводов
- из газет делали стаканчики для рассады
- газетами набивали мокрую обувь, чтобы они впитали влагу
- и, наконец, газеты, использовали вместо туалетной бумаги.
Странное использование чулков
Считалось, что репчатый лук, сложенный в старые чулки и подвешенный в кухне дольше хранился из-за хорошей циркуляции воздуха. Между тем, не всем нравилось такое "украшение" интерьера.
Раньше экоактивистов
В каждой советской семье стирали и повторно использовали полиэтиленовые пакеты. Таким образом граждане СССР обогнали экоактивистов в повторном применении вещей.
Помада на спичке
Советские женщины были настолько бережливы, что выковыривали губную помаду из тюбика спичками, чтобы использовать ее до последней капли. И это не шутка.
Даже обмылки получали вторую жизнь
Продолжая тему уникальной рачительности граждан СССР, стоит отметить, что вторую жизнь в этой стране получало практически все. Обмылки тоже не выбрасывали на помойку. Вместо этого их высушивали и использовали вместо мела для нанесения выкроек на ткань (шили в СССР хоть немного почти все женщины). В других случаях обмылки измельчались для изготовления мыльной воды для стирки.
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