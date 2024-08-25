"Не стоит трогать": Папе Римскому не понравился запрет российской церкви в Украине

Глава РКЦ сделал очередное неоднозначное заявление

Папа Римский Франциск раскритиковал решение Украины запретить на своей территории религиозные организации, которые работают на Россию. В этом он увидел "опасность для свободы вероисповедания".

Об этом сообщает Vatican News. Отмечается, что об этом понтифик сообщил во время воскресной встречи с паломниками в Ватикане.

"Я и дальше с болью слежу за боевыми действиями в Украине и Российской Федерации, и, размышляя над недавно принятым в Украине законом, чувствую опасения относительно свободы тех, кто молится, потому что тот, кто по-настоящему молится, всегда молится за всех. Никто не делает зла ​​из-за того, что молится. Если кто-то делает зло против своего народа, он будет виноват в этом, но нельзя считать злом то, что он молился", — сказал Франциск.

Глава католической церкви выразил убеждение в том, что надо разрешить всем желающим совершать религиозные ритуалы в тех церквях, которые они считают своими. Поэтому он призвал не запрещать церкви прямо или косвенно.

"Церкви не стоит трогать", — добавил он.

Для справки: новый закон запрещает деятельность религиозных организаций, связанных с Россией, на территории Украины. Он направлен на ликвидацию влияния РПЦ, который рассматривается как идеологический инструмент агрессора. Закон также запрещает пропаганду "русского мира" через религиозные структуры.

Как известно у Папы Римского весьма неоднозначная позиция по российскому вторжению в Украине. Например, в марте он говорил, что Украина должна иметь мужество поднять "белый флаг". По его словам, Киеву следует договориться о прекращении войны так как "сильнее всего тот, кто может вовремя начать вести переговоры".

Это заявление подвергли критике как в руководстве Украины, так и многие лидеры стран Запада.

"Телеграф" узнал у посла Святого престола в Украине, архиепископа Висвальдаса Кульбокаса почему Ватикан систематически попадает в скандалы по украинскому вопросу.