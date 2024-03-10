Зеленский жестко ответил на призыв Папы Римского поднять "белый флаг" (видео)

Глава государства поблагодарил каждого, кто защищает Украину

В воскресенье, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский резко прокомментировал слова Папы Римского о том, что "нужно поднять белый флаг и вести переговоры". Он рассказал, что значит, когда церковь находится рядом с народом.

Об этом он заявил в традиционном вечернем обращении к украинцам. Президент подчеркнул, что наши Силы обороны состоят из многих элементов, в частности многих бригад и подразделений. И каждый, кто действует на фронте, защищает государство от российских диверсантов и террора, выполняет боевые задачи, заслуживает благодарности и уважения.

"Российские оккупанты и застенки не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом. В Украине много было когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами", — заметил Зеленский.

По мнению главы государства, это говорит, кто должен остановиться, чтобы война закончилась. А кто защищает жизнь и людей, выполняет самую почетную миссию, которая только может быть в условиях такого античеловеческого вторжения.

"Когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы встали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи – все. И я благодарю каждого украинского капеллана, которые – с армией, в Силах обороны. Там, на передовой", – отметил президент.

Он подчеркнул, что все эти люди защищают жизнь и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом.

"Вот что такое церковь – с людьми. А не в двух с половиной тысячах километров – где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить", — сказал он.

Напомним, Папа Римский Франциск впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину сказал, что наше государство должно иметь мужество поднять "белый флаг". По его словам, Украине следует договориться о прекращении войны. По его мнению, сильнее всего тот, кто может вовремя начать вести переговоры.

Его слова прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат заявил, что у нас только сине-желтый флаг. По словам Кулебы, самым сильным является тот, кто становится на сторону добра, а не пытается сравнить обе стороны и назвать это "переговорами".