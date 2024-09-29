Папа Римский опозорился с заявлением о роли женщин

В учебном заведнии, где проходило выступление понтифика, публично осудили сказанное гостем

Католический университет в Бельгии подверг критике слова Папы Римского Франциска. Тот сказал, что Католическая церковь определяет роль женщины как "дочери, сестры и матери".

Такое заявление понтифик сделал в Левенском католическом университете в Бельгии. В основном он говорил о глобальных действиях по поводу изменений климата. Однако он также ответил на письмо студентов и преподавателей, в котором ему задали вопрос об учении Католической церкви о женщинах. Об этом пишет Guardian.

Отмечается, что вопрос к Папе Римскому был об исторической роли церкви в закреплении женского подчинения, несправедливого разделения труда и непропорциональной женской бедности. Автор письма придерживается мнения, что церковь делала женщин "невидимыми на протяжении всей своей истории".

Тогда понтифик заявил, что итальянское слово на обозначение церкви — chiesa — является существительным женского рода. О женщинах он сказал следующее:

"Женщина в Божьем народе является дочерью, сестрой, матерью. Женственность говорит нам о плодотворном принятии, взращивании и животворной преданности".

После выступления Папы Римского университет опубликовал официальное заявление, в котором осудил высказывания понтифика названые там "консервативными позициями", а также "детерминистскими и редуктивными".

В то же время студентка заведения, Валентайн Хендрикс, высказалась по данному поводу. Она отметила, что была "шокирована" словами Франциска

"Он сводит нас к роли кормилицы, матери, жены, ко всему, от чего мы хотим освободиться", — сказала девушка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной текущего года Украина была официально "разочарована" словами Папы Римского о "белом флаге". Представителя Ватикана вызвали в МИД.