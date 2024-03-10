"Нельзя капитулировать перед злом": скандальное заявление Папы Римского нарвалось на критику в Украине и не только

Глава Католической церкви нарвался на резкий ответ со стороны государственных и церковных деятелей

Несмотря на то, что в Ватикане объяснили смысл заявления Папы Римского Франциска о том, что Украина должна поднять "белый флаг", мировые политики резко отреагировали на слова понтифика. Они сошлись во мнении, что Киев не должен и не будет капитулировать, ведь с агрессией нужно бороться.

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс лаконично и резко ответил понтифику, написав пост в соцсети Х. Политики заявил, что "нельзя капитулировать перед злом", а напротив нужно его победить.

"Мой воскресный утренний вывод: нельзя капитулировать перед лицом зла, нужно бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало", ― написал Ринкевичс.

Не оставили незамеченными слова Папы Римского Франциска и в Министерстве иностранных дел (МИД) Польши. Глава ведомства Радослав Сикорский написал в своем аккаунте в соцсети Х, что понтифику лучше было бы обратиться к России с призывом вывести своих солдат с Украины.

"Как насчет того, чтобы для баланса побудить Путина набраться смелости вывести свою армию из Украины? Мир наступит немедленно, без необходимости переговоров", ― написал Сикорский.

Прокомментировал предложение Папы Римского и глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав. На богослужении в Нью-Йорке он заявил, что никому даже в голову не придет сдаться.

"Я вам хочу одно сказать от народа из Украины. Украина изранена, но непокорена… Украина измучена, но стоит и устоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться, даже там, где сегодня идут боевые действия — послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах!", — сказал Блаженнейший Святослав.

Он объяснил, почему никто не сдастся. Украинцы понимают, что все те зверства, которые были в Буче, являются лишь "вступлением россиян". Всех, кто не верит в победу Украины, Блаженнейший Святослав призвал посетить страну и исповедаться.

Напомним, что Папа Римский накануне сделал резонансное заявление. По его мнению, Украина должна поднять "белый флаг", чтобы прекратить войну. Этот символ означает капитуляцию. Многие так и восприняли слова понтифика. Украинцев разозлило предложение Папы Римского, и они высказались на этот счет.

Пресс-службе Ватикана пришлось объясняться. Ее глава Маттео Бруни заявил, что Папа Римский имел в виду не капитуляцию, а начало мирных переговоров.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Католической церкви пригласил на встречу патриарха Кирилла, главу Русской православной церкви. Последний является верным приверженцем Кремля.