Блекаутов зимой не будет? В Минэнерго назвали условие

В Минэнерго назвали условие, при котором Украина будет со светом зимой 2024-2025 годов

Украина способна пережить зиму 2024-2025 годов без длительных отключений света. Однако это станет возможным, если россияне не будут разрушать уцелевшие после недавних атак объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко. По его словам, отключения света зимой могут происходить из-за аварийных ремонтов, но это не будет иметь системный характер.

Галущенко считает самым надежным способом защиты объектов систему ПВО. Он отметил, что атака 26 августа показала: системы второго уровня защиты не способны полностью обезопасить энергообъекты Украины от российских ракет и беспилотников.

Министр добавил, что Украина получит до конца года оборудование для распределенной генерации электроэнергии. Общая мощность — более 1 ГВт, однако подключить все в 2024 году не удастся.

В министерстве энергетики также прокомментировали недавний отчет ООН, где вероятную продолжительность отключений света зимой оценили от четырех до 18 часов в сутки. По словам Галущенко, в ходе беседы с представителями Организации Объединенных Наций выяснилось, что у них нет реальных аргументов в пользу этой информации.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в "Укрэнерго" прогнозировали, что отключения света в Украине зимой будут, но гуманитарной катастрофы из-за этого не произойдет.