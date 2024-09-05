Минимум по 12 часов: в ЦПД дают очень печальный прогноз по отключениям света зимой.

Сейчас большие надежды возлагаются на западную помощь, чтобы восстановить как можно больше поколений

В Украине на зимний период существует два сценария отключений света – оптимистический и пессимистический. По первому из них отключение света будет продолжаться до 12 часов в сутки, а по пессимистическому – до 20 часов в сутки.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации со ссылкой на прогноз, сделанный экспертом Института энергетических стратегий Юрием Корольчуком. По его словам, тот или иной сценарий реализуется в зависимости от того, как будут развиваться события осенью.

Так, оптимистический прогноз предполагает работу до 9 блоков АЭС в Украине, умеренную зиму без сильных морозов и восстановление хотя бы 3 ГВт из 6 ГВт поврежденной российскими оккупантами энергетики. В таком случае возможны отключения света не более 12 часов в сутки.

Пессимистический сценарий соответственно предполагает работу не более семи блоков АЭС, восстановление до 2 ГВт мощностей, холодную зиму и удары российских оккупантов по энергетике. В таких условиях этой зимой украинцы могут проводить без света по 20 часов в сутки.

Член энергетического комитета Сергей Нагорняк отметил, что в случае если зимой средняя температура опустится до -10°C, украинцы будут не иметь света по 10 часов в день минимум. 14 часов граждане Украины будут иметь свет и отопление.

В ЦПИ добавили, что сейчас большие надежды возлагаются на западную помощь. США обещали помочь в восстановлении и модернизации украинской энергосистемы, в частности, на эти цели предоставлен пакет в 800 млн долларов.

"Впрочем, наряду с государственными мероприятиями, бизнесу и населению целесообразно позаботиться о резервных системах питания (павербанках, зарядных станциях, дизельных генераторах, солнечных панели и инверторах), чтобы уверенно пережить экстренные отключения электроэнергии", — отметили в Центре.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что для Украины зима простой не будет. Есть три варианта того, как в этот период будут отключать свет в домах украинцев, все зависит от погоды и российских обстрелов.

Как сообщалось ранее, в "Укрэнерго" прогнозировали, что отключения света зимой будут, но гуманитарной катастрофы из-за этого не произойдет.