Что будет с мобильной связью в Украине во время блекаутов: мобильные операторы рассказали

Ожидаемые 10 часов связи обеспечить не получится

В Украине мобильным операторам было поручено оборудовать станции связи так, чтобы у пользователей было до 10 часов работы сети без света. При этом до 1 февраля 2025 г. ни один из мобильных операторов не успеет завершить работы на 100%.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на руководителя направления развития мобильного интернета Минцифры Станислава Прибытько. Он заявил, что ни один украинский мобильный оператор ("Киевстар", lifecell, Vodafone – ред.) не успевает выполнить требования Госспецсвязи о гарантировании пользователям 10 часов работы во время блекаутов.

Между тем, представители всех мобильных операторов также рассказали, готовы ли они к длительным отключениям света.

Насколько готов "Киевстар"

По словам директора "Киевстар" Александра Комарова, в настоящее время оператор имеет примерно 15 тысяч ключевых станций, обеспечивающих связь. На ключевых станциях размещено по четыре базовых станции, среднее потребление одной станции – от 7 до 8 кВт в час.

"Наше нынешнее состояние такое: 60% площадок могут работать без света более 4 часов, и 40% — 2-3 часа. Мы поставили цель вывести всю сеть на 4 и более часов без света, а ее часть — на 6 часов", — заявил Комаров.

Что говорят в lifecell

Компания lifecell говорит, что у них есть более 10 тысяч ключевых станций по стране, из которых более половины оборудованы новыми литиевыми батареями. Это позволяет поддерживать работу базовых станций на одном заряде около 4 часов.

Еще оператор подключил более 1700 базовых станций к генераторам. Однако это не значит, что будет бесперебойный и скорый мобильный интернет.

Какая готовность у Vodafone

Пиар-директор Vodafone Украина Виктория Рубан заявила, что оператор имеет "десятки тысяч" базовых станций по Украине. Она добавила, что большинство станций могут работать в течение 4-6 часов без света.

Почему мобильные операторы не успевают

Все операторы выделили следующие проблемы. Среди них:

значительные денежные инвестиции, чтобы оборудовать все базовые станции;

время, чтобы найти большое количество энергооборудования;

генераторы нельзя установить на крышах. Именно на них в городах расположено большое количество станций;

должно быть увеличено персонал количественно, чтобы менять аккумуляторы, заправлять генераторы или просто следить за исправностью системы. А в военное время часть работников подпадает под мобилизацию.

Ранее мы писали, что в случае выведения из строя из-за обстрелов хотя бы одной высоковольтной подстанции при минусовой температуре воздуха, в Украине снова произойдет блекаут.