Блекаутів узимку не буде? У Міненерго назвали умову

У Міненерго назвали умову, за якої Україна буде зі світлом взимку 2024-2025 років

Україна здатна пережити зиму 2024-2025 років без тривалих відключень світла. Однак це стане можливим, якщо росіяни не руйнуватимуть об’єкти критичної інфраструктури, що вціліли після недавніх атак.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка. За його словами, відключення світла взимку можуть відбуватися через аварійні ремонти, але це не матиме системного характеру.

Галущенко вважає найнадійнішим способом захисту об’єктів систему ППО. Він зазначив, що атака 26 серпня показала: системи другого рівня захисту не здатні повністю убезпечити енергооб’єкти України від російських ракет та безпілотників.

Міністр додав, що Україна отримає до кінця року обладнання для розподіленої генерації електроенергії. Загальна потужність – понад 1 ГВт, проте підключити все у 2024 році не вдасться.

У міністерстві енергетики також прокоментували нещодавній звіт ООН, де ймовірну тривалість відключень світла взимку оцінили від чотирьох до 18 години на добу. За словами Галущенка, під час бесіди з представниками Організації Об’єднаних Націй з’ясувалося, що вони не мають реальних аргументів на користь цієї інформації.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в "Укренерго" прогнозували, що відключення світла в Україні взимку будуть, але гуманітарної катастрофи через це не станеться.