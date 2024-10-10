Зачем в СССР в квартирах делали две входные двери

Их еще и дополнительно обшивали

Советские квартиры, а особенно так называемые "хрущевки", имели несколько уникальных элементов, некоторые из них сохранились до сих пор. К примеру, большинство квартир и по сей день имеет две входные двери.

"Телеграф" расскажет, зачем в СССР в хрущевках делали две входные двери. Это решение в большинстве своем носит практический характер.

С начала строительства хрущевок в них была одна деревянная дверь, которая даже при наличии обшивки, плохо удерживала тепло и пропускала посторонние звуки. Поэтому большинство владельцев квартир собственноручно устанавливали вторую дверь, чтобы жилье было более комфортным.

Основными проблемами в хрущевках в советское время выступала плохая тепло и звукоизоляция при наличии одной двери. Люди зимой сильно мерзли, а громкие разговоры шагавших по коридорам соседей не давали покоя.

Чтобы улучшить ситуацию, люди старались обшить двери разными материалами, такими как дерматин или поролон. Если же это не срабатывало, то вставляли дополнительные двери, которые тоже обшивали.

Наличие такого барьера в конце концов решало проблемы. Ведь две двери создавали дополнительный барьер для прохладного воздуха. Между дверями образовывалась воздушная прослойка, которая служила естественным изоляционным слоем, уменьшая потери тепла.

Впоследствии, некоторые хрущевки начали строить уже с двумя дверями, при этом вариант установить одну мощную и плотную дверь не рассматривался.

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