Счет на миллиарды: стало известно, сколько денег уже заработали на OnlyFans

Генеральный директор Кейли Блэр рассказала детали

Сервис потокового видео OnlyFans, используемый работниками индустрии для взрослых, выплатила $20 миллиардов более 4 миллионам создателей контента. Такая сумма вышла с момента основания в 2016 году.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Там отметили, что сервис надеется на подписки, события с платным доступом и чаевые для своих создателей.

Блэр говорит, что платформа позволяет более чем 400 миллионам пользователей выбирать, что они хотят смотреть. Более половины доходов компании поступает от микротранзакций, а не подписок.

"Порнография бесплатна в интернете", – говорит генеральный директор Кейли Блэр. "Я думаю, люди платят за OnlyFans, потому что хотят взаимодействовать с конкретными создателями. Это также из-за возможности кастомизировать контент или попросить сделать что-то специально для них".

OnlyFans упрощает процесс покупки контента, требуя платежную информацию при регистрации – это эффективнее, чем использование платного доступа к контенту, который когда-то был бесплатным.

"Другие социальные платформы испытывали трудности с внедрением модели подписки", – добавила она.

Ранее телеграф писал, что в Киеве судили модель OnlyFans. Полицейским пришлось потратить тысячи гривен на покупку откровенных фото.