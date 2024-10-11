Рахунок на мільярди: стало відомо, скільки грошей вже заробили на OnlyFans

Генеральна директорка Кейлі Блер розповіла деталі

Сервіс потокового відео OnlyFans, який використовують працівники індустрії для дорослих, виплатила $20 мільярдів понад 4 мільйонам творців контенту. Така сума вийшла з моменту заснування у 2016 році.

Про це повідомляє агентство Bloomberg. Там зазначили, що сервіс покладається на підписки, події з платним доступом та чайові для своїх творців.

Блер кажне, що платформа дозволяє більше ніж 400 мільйонам користувачів обирати, що вони хочуть дивитися. Більше половини доходів компанії надходить від мікротранзакцій, а не підписок.

"Порнографія безкоштовна в інтернеті", – каже генеральна директорка Кейлі Блер. "Я думаю, люди платять за OnlyFans, тому що хочуть взаємодіяти з конкретними творцями. Це також через можливість кастомізувати контент або попросити зробити щось спеціально для них".

OnlyFans спрощує процес покупки контенту, вимагаючи платіжну інформацію під час реєстрації – це ефективніше, ніж впровадження платного доступу до контенту, який колись був безкоштовним.

"Інші соціальні платформи мали труднощі з впровадженням моделі підписки", – додала вона.

Раніше Телеграф писав, що у Києві судили модель OnlyFans. Поліцейським довелося витратити тисячі гривень на покупку відвертих фото.