Больше всего работы — на праздники: модель OnlyFans похвасталась зарплатой в 20 тысяч долларов и большим состоянием

Девушка говорит, что работа у нее "хорошая".

OnlyFans стремительно набирает популярность в Украине. За 2023 этот сервис уплатил в государственный бюджет налогов на сумму 1,273 миллиона долларов. Эти цифры свидетельствуют о том, что на платформе обращаются значительные средства. Украинские модели также зарабатывают на OnlyFans, и некоторые из них очень даже много.

В частности, об этом свидетельствует рассказ модели из Одессы, которая поделилась информацией о своих высоких доходах на платформе OnlyFans. В разговоре с блогером девушка рассказала о своих заработках и финансовых достижениях.

По словам модели, ее ежемесячный доход колеблется от 18 до 25 тысяч долларов. Такая сумма позволила ей осуществить свою мечту – приобрести квартиру в Одессе. Более того, девушка не ограничилась одной квартирой и стала владелицей сразу двух апартаментов в городе.

Одесситка отметила, что пик ее заработков приходится на праздничные периоды. Особенно прибыльны Пасха, Рождество и Новый год.

Девушка говорит, что не тратит все заработанные средства на роскошную жизнь, а откладывает. Единственным исключением являются инвестиции – модель сообщила, что вкладывает средства в акции таких технологических гигантов, как Apple и Google.

Публикация вызвала сотни комментариев. Самые интересные из них, по нашему мнению, публикуем в скриншотах:

Ранее Телеграф писал, что в Киеве судили модель OnlyFans. Полицейским пришлось потратить тысячи гривен на покупку откровенных фото.