"Беременная онлайн": модель OnlyFans поразила украинцев "историей любви" (видео)

Мнение пользователей соцсетей разделились: часть поддерживает ее, а часть хейтит

В украинском сегменте сети Интернет обсуждают историю, связанную с моделью OnlyFans. Девушка рассказала подробности своей интимной жизни, чем заслужила неоднозначное отношение к себе пользователей соцсетей.

Видео опубликовано в TikTok. На кадрах девушка, которая представилась Стефанией, рассказывает о том, как сложилась ее личная жизнь. По ее словам, она была моделью на сайте OnlyFans, где познакомилась с парнем. После двух дней знакомства они приняли решение жить вместе и создать семью.

Девушка заявила, что уже ждет ребенка от парня, которого якобы зовут Джастин. Она добавила, что половая принадлежность ребенка уже известна — это будет мальчик. Его решили назвать Кай.

Мнение пользователей соцсети на этот счет разделилось. Одни считают эту историю примером удачных отношений, другие, наоборот, хейтят девушку и не считают, что у ребенка будет хорошее будущее.

"Изготовление и распространение взрослого контента — 7 лет тюрьмы, или сейчас что-то изменилось?", "Беременная онлайн", "Какая грязь", "Когда раньше было стыдно говорить, что ты ш***а", а сейчас это стало мейнстримом", — пишут некоторые пользователи в комментариях.

Сайт OnlyFans является сервисом подписки на контент. Он популярен в индустрии развлечений для взрослых, также его подвергали критике за размещение материалов о сексуальном насилии над детьми.

Ранее Телеграф писал, что в Киеве судили модель OnlyFans. Полицейским пришлось потратить тысячи гривен на покупку откровенных фото.