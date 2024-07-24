В Киеве судили модель OnlyFans: полицейским пришлось потратить тысячи гривен на покупку ее откровенных фото

Девушке необходимо оплатить внушительный штраф

В Днепровском районном суде Киева приговор услышала модель OnlyFans, которая публиковала на платформе контент для взрослых. Чтобы доказать ее причастность к производству порнографии оперативники купили у нее фото и видео более чем на 5 тысяч гривен.

Девушка полностью признала свою вину и была оштрафована на 35 700 гривен. Подробности судебного разбирательства были опубликованы в Едином государственно реестре судебных решений.

В материалах дела указано, что девушка зарегистрировалась на платформе OnlyFans, где за деньги публиковала откровенный контент — порнографические фотографии и ролики со своим участием.

Чтобы доказать ее вину, следователи сделали оперативную закупку и потратили на эти цели 5110 гривен. Правоохранители купил 8 фото и 11 видео с участием девушки и перевели ей на счет указанную сумму.

Фигурантку обвинили в изготовлении и распространении материалов порнографического характера. Обвиняемая просила утвердить соглашение о признании виновности и безоговорочно признала себя виновной в совершении указанного уголовного преступления.

Решением суда девушку признали виновной в изготовлении и сбыте изображений порнографического характера и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 2 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 35 700 гривен.

Также с нее взыщут в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 9 845 гривен.

Для справки: OnlyFans — это платформа на основе подписки, изначально созданная для контента только для взрослых. Здесь создают и распространяют фотографии, видео и текстовые материалы.

OnlyFans была запущена в 2016 году и приобрела огромную популярность. Некоторые пользователи используют эту платформу для продажи откровенно сексуального контента за деньги.

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