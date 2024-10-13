Россия наступает на Донбассе и в Курской области: карты боев

Россияне продвигаются вперед ценой огромных потерь

Российская армия не прекращает своего наступления в Украине. Идет 963 день войны, россияне продолжают продвижение на Донбассе, а также пытаются выдавить украинские войска с территории Курской области.

Как сообщают аналитики DeepState, Силы обороны Украины восстановили позиции возле населенного пункта Новогродовка Донецкой области. В то же время российская армия продвинулась возле Веселого на Донбассе, а также возле населенных пунктов Спальное и Борки Курской области и населенного пункта Кругляковка Харьковской области.

Также продолжаются тяжелые бои за населенный пункт Новоивановка Курской области.

Новогродовка Донецкой области

Веселое Донецкой области

Борки Курской области

Спальное Курской области

Кругляковка Харьковской области

Новоивановка Курской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошлые сутки было зафиксировано 186 боевых столкновений на линии фронта. Российские войска нанесли по позициям Сил обороны пять ракетных ударов с применением восьми ракет, а также 90 авиаударов, в том числе сбросил 158 авиабомб. Также россияне провели 4243 обстрела, из них 156 — из реактивных систем залпового огня.

Общие потери российской армии за минувшие сутки составили 1300 человек. ВСУ уничтожили 9 танков, 49 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, одну РСЗО, два средства ПВО, 45 БПЛА оперативно-тактического уровня, 71 автомобиль.

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