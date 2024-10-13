Росія наступає на Донбасі та в Курській області: карти боїв

Росіяни просуваються вперед ціною величезних втрат

Російська армія не припиняє свого наступу в Україні. Йде 963-й день війни, росіяни продовжують просування на Донбасі, а також намагаються видавити українські війська з території Курської області.

Як повідомляють аналітики DeepState, Сили оборони України поновили позиції біля населеного пункту Новогродівка Донецької області. Водночас російська армія просунулась біля Веселого на Донбасі, а також біля населених пунктів Спальне та Бірки Курської області та населеного пункту Кругляківка Харківської області.

Також тривають тяжкі бої за населений пункт Новоіванівка Курської області.

Новогродівка Донецької області

Веселе Донецької області

Бірки Курської області

Спальне Курської області

Кругляківка Харківської області

Новоіванівка Курської області

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що минулої доби було зафіксовано 186 бойових зіткнень на лінії фронту. Російські війська завдали за позиціями Сил оборони п’ять ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 90 авіаударів, у тому числі скинули 158 авіабомб. Також росіяни провели 4243 обстріли, з них 156 — із реактивних систем залпового вогню.

Загальні втрати російської армії за минулу добу становили 1300 осіб. ЗСУ знищили 9 танків, 49 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 45 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 71 автомобіль.

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