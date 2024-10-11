"Шахедов" стали сбивать меньше? Выяснилось, почему российские дроны внезапно исчезают с радаров

В Воздушных силах официально ситуацию не комментируют, а по оценке Евгения Дикого, есть повод для оптимизма

Россия продолжает ежедневно и каждую ночь воздушные атаки по территории Украины. Несмотря на то, что большинство враждебных целей уничтожается Силами обороны, в последнее время в официальной статистике поражения нежелательных объектов из РФ пользователи заметили серьезные изменения.

К примеру, по данным Командования Воздушных сил ВСУ, по состоянию на утро 11 октября украинские военные зафиксировали в небе 66 российских дронов, из которых 29 уничтожили, 31 локационно потеряли, а еще четыре БПЛА курсировали между областями где-то до обеда. Еще два "шахеда" "вернули в направлении России". Хотя ранее ВСУ порой отчитывались даже и о 100%-ном сбитии российских дронов. Что и породило определенное удивление и сомнения.

"Телеграф" узнавал, что происходит и свидетельствует ли такая динамика "потерянных дронов" из РФ об ухудшении работы украинских средств РЭБ или подразделений, охотящихся на воздушные цели из РФ. И увеличились ли из-за этого угрозы для граждан.

Фальш-цели россиян и загадочные исчезновения дронов

Юрий Игнат, врио начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ не подтвердил нашему изданию, что динамика уничтожения вражеских дронов как-то резко ухудшилась не в пользу Украины. Полковник сдержанно отреагировал на просьбу прокомментировать, стали ли ВСУ меньше сбивать вражеских беспилотников.

— А что непонятно собственно, и почему меньший процент поражения?, — ответил он загадочно вопросом на вопрос "Телеграфа", добавив в то же время, что россияне в последнее время, кроме "шахедов", все чаще запускают по Украине дроны неустановленного типа.

На прошлой неделе Игнат уже подробно объяснял последнюю тактику ВСУ по борьбе с враждебными БпЛА: "Локационно потеряны" – термин, который уже длительное время применяют Воздушные силы в утренних сообщениях, означает, что цель, сопровождаемая радиотехническими войсками ПС, – ударные или разведывательные БпЛА врага – исчезают с радаров. А это в свою очередь означает, что они либо исчерпали запас горючего, либо упали под влиянием средств РЭБ Сил обороны".

При этом, по его словам, российские оккупационные войска все чаще, кроме собственно "шахедов", используют дроны неустановленного типа, которые часто подпадают под влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы и падают на землю, не приченяя никакого ущерба.

При этом, как отмечал офицер, участились случаи, когда россияне используют и дешевые БпЛА, в том числе "Герберу", которые производятся врагом в трех вариантах: дрон радиоэлектронной разведки, камикадзе или ложная цель.

Ранее издание Defence Express писало, что ложная цель — дрон, который имеет фюзеляж из пенопласта и собран с довольно низкой культурой производства, поэтому может "прекращать свое существование" самостоятельно, то есть падать.

В то же время Воздушные силы на прошлой неделе напоминали, что любая воздушная цель врага – лишь точка, маркер на мониторах ПВО, и точно выяснить, что летело и какая была полезная нагрузка на летательном аппарате, можно только по обломкам на земле.

Что говорят цифры?

Согласно предварительным оценкам гражданских, с начала октября-2024 зафиксировали по меньшей мере 531 БпЛА из РФ в воздушном пространстве Украины и 23 попадания по целям на украинской территории (в процентном отношении — 4%).

Список ежемесячных атак БпЛА Shahed 136 в 2024 году. Источник — ru.wikipedia.org

Для сравнения, в сентябре этого года зафиксировали по меньшей мере 1327 БпЛА и 46 попаданий (3%). То есть, на сегодняшний день статистика попаданий вражеских дронов пока ухудшилась лишь на 1%.

В августе-2024 зафиксировали по меньшей мере 789 БпЛА и 44 попадания (6%), из которых 6+ попаданий произошли в процессе атаки по прифронтовым регионам.

В июле этого года аналитики насчитали не менее 426 БпЛА и 44 попадания (10%).

Что касается непосредственного попадания российских дронов по объектам на украинской территории, то их фактическое число по сравнению с началом года (и по состоянию на начало октября) упало почти на половину (90 попаданий в январе и 46 в сентябре).

Атаки БпЛА Shahed 136. Источник — ru.wikipedia.org

Почему нет никакой "зрады"

Евгений Дикий, военный аналитик в комментарии "Телеграфу" объяснил, что бить в набат из-за локационно потерянных российских дронов не стоит, ведь в этом случае есть несколько интересных нюансов.

— Понятие "локационно потерянная цель" включает в себя все те дроны, которые мы и не сбили, но в то же время они не попали в свою цель. То есть это дроны, которые просто вдруг почему-то исчезают из виду. А это значит, что оно либо сломалось и упало, либо улетело за пределы собственно нашей радиолокационной видимости. А поскольку мы свою территорию видим всю, то за пределы нашей видимости — за пределы Украины.

А вот полетело ли оно именно из-за собственного сбоя, или ему "помогли" наши бойцы РЭБ, это уже другой вопрос. Именно эта формулировка "радиолокационная потерянная цель" не уточняет, какие БпЛА сами куда-то ушли, а каким "помогли".

Собственно операторы, которые видят на экранах радаров эти дроны, могут и сами не знать, почему вдруг данные беспилотники исчезают. В целом же, как показывает предыдущая практика, есть и то и другое, — сказал он.

Дикий добавил, что есть какое-то количество российских дронов, которые "действительно сами сбиваются с курса и летят бог знает куда".

— Например, речь идет о БпЛА, которые залетали в Румынию и явно сбились с курса. Так же есть и такие беспилотники, которым мы помогаем сбиваться. В частности, тем "шахедам", которые потом возвращаются в саму РФ, ища там, откуда же их запустили, — хотят к родному "гнездышку". Это как раз работа наших подразделений РЭБ. И чем дальше, тем эффективнее эта работа становится, — продолжил Евгений Дикий.

Военный аналитик также отметил, что в целом нынешняя война является в значительной степени погоней технологий с обеих сторон.

— Мы, в частности, совершенствуем РЭБ, а россияне пытаются совершенствовать дроны. Мы совершенствуем свои дроны, а враг в ответ улучшает свою РЭБ. Это состязание между РЭБом и дронами идет с очень большой скоростью. Буквально раз в месяц-два появляется новое поколение либо беспилотников, либо РЭБа. Судя по всему, сейчас в этой борьбе наши РЭБ опережают российские дроны, – резюмировал он.

Как сообщалось, в то же время летательный аппарат, упавший 5 октября вблизи Константиновки Донецкой области, оказался новейшим российским ударным беспилотником Сухой С-70 "Охотник". Его сперва приняли за сбитый Су-25.

Также "Телеграф" недавно писал и об успешной украинской разработке — беспилотной авиационной системе SHARK. Речь идет о дроне, предназначенном для выполнения разведывательных задач и корректировке огня артиллерии. Его начали использовать с 2022 года.