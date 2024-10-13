В Берлине заявили, что передача тяжелой техники Украине завершена

Власти Федеративной Республики Германии приняли решение больше не отправлять в Украину тяжелую военную технику. Там заявили, что у бундесвера (немецкой армии — Ред.) осталось почти 300 танков Leopard 2.

Об этом сообщил Bild. Издание также сообщает, что у Германии остались БМП (боевые машины пехоты — Ред) и гаубицы в неназванном количестве. При этом в Берлине якобы не верят в то, что Украина "скоро сможет" провести контрнаступление.

Кроме того канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы не дал позитивного ответа во время последнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин на просьбу разрешить бить ракетами по территории России.

При этом канцлер Германии не сказал категорическое "нет". В то же время в Берлине не дали положительного ответа на разрешение поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, а также ускорить процесс принятия Украины в состав Организации Североатлантического альянса (НАТО).

В данном материале Bild План победы Владимира Зеленского именуется "последним шансом Зеленского".

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент России Владимир Путин не готов к разговору с канцлером Германии Олафом Шольцом об окончании войны в Украине.