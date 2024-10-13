Почему в советских подъездах ступеньки красили только по сторонам: неожиданное объяснение

В СССР было много странных вещей

В многоквартирных домах советской эпохи можно заметить интересную особенность – лестницы в подъездах часто окрашены только по бокам. Эта деталь, которая может показаться незначительной, действительно имеет свою историю и практическое обоснование.

Многие из нас видели такую лестницу, но мало кто задумывался над причинами такого подхода к покраске. Рассмотрим, почему же ступеньки красили именно так, и какие еще особенности оформления подъездов были характерны для того времени.

Почему лестницу в СССР красили только по бокам: объяснение

Покраска ступеней лишь по бокам имела несколько практических причин. Главная из них – безопасность жителей. Середина ступени оставалась неокрашенной и шероховатой, что уменьшало риск поскользнуться.

Экономия строительных материалов также играла определенную роль. Покраска только части ступени позволяла использовать меньшее количество краски.

Такой способ окрашивания имел еще одно преимущество – он помогал визуально выделить край ступени. Это облегчало ориентацию в условиях плохого освещения.

Стоит отметить, что краска для лестницы выбиралась стойкая к истиранию. Обычно использовали масляные краски, хорошо выдерживавшие механические нагрузки и влагу.

Интересно, что в некоторых домах можно было встретить лестницу, окрашенную полностью. Однако такой подход чаще применялся в общественных постройках или более престижных жилых комплексах.

Со временем практика частичного окрашивания лестницы начала отходить в прошлое. В современных домах используются другие материалы и технологии, обеспечивающие как безопасность, так и эстетичный вид.

Что касается стен в подъездах, то их оформление также имело свои особенности. Традиционно стены красили в спокойные цвета – чаще зеленый или синий. Существует мнение, что выбор этих цветов связан с наличием большого количества краски, которая использовалась для военной техники и грузовиков. Однако более вероятно, что эти цвета выбрали из-за их практичности — они меньше пачкались и создавали спокойную атмосферу.

Отличительной чертой было окрашивание стен лишь до определенной высоты — примерно на уровне груди взрослого человека. Верхняя часть стены обычно белилась. Это позволяло экономить краску. К тому же светлая верхняя часть стены делала помещение зрительно светлее и просторнее.

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