Сколько на самом деле зарабатывают Папа Римский и кардиналы Ватикана

СМИ узнали о заработках понтифика и кардиналов

Папа Римский Франциск, духовный лидер более миллиарда католиков в мире, умерший 21 апреля, не получал традиционной зарплаты за свою деятельность. Все его бытовые нужды – от проживания до путешествий – обеспечивает Ватикан.

Папа Франциск, как и его предшественники, не имел личного заработка. Получаемые им подарки и пожертвования передаются на благотворительность или поступают в распоряжение Святого Престола, пишет RMF.

Вместо обычной платы Папа ежегодно получает символическое вознаграждение – три монеты: бронзовую, серебряную и золотую. После смерти понтифика эти монеты кладут в его гроб как символ его служения.

Формально состояние Папы оценивают в около 16 миллионов долларов. Среди этих активов пять служебных автомобилей и другие ресурсы, связанные с его должностью.

Ватикан полностью обеспечивает ежедневные расходы главы католической церкви. Сюда входят проживание, транспорт, безопасность и медицинское обслуживание. У Папы нет собственного банковского счета или кредитных карт.

По оценкам американской программы The Catholic Talk Show, годовые расходы на содержание Папы Франциска составляли около 100 тысяч долларов. Впрочем, Франциск был известен своей скромностью – он отказался от роскошных апартаментов, дорогих мантий и золотого перстня, предпочитая более простые символы служения. Также он завещал похоронить его в обычном гробу.

В отличие от Папы, кардиналы и высшее духовенство получают регулярную плату. Месячная зарплата кардинала в Ватикане составляет от 4 до 5 тысяч евро.

Важно различать личные средства Папы и имущество Католической Церкви.

Ранее "Телеграф" также писал, каким был в молодости Папа Римский Франциск.