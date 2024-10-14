"Налог на яйца": почему в СССР заставляли платить за бездетность

Этот налог существовал вплоть до развала СССР

В СССР было много странных законов и стереотипов, не исключением стал и налог на бездетность. Так, в советское время холостяки и бездетные люди старше 20 лет должны были выплачивать в госбюджет дополнительные средства.

"Телеграф" расскажет, сколько составлял налог на бездетность в СССР и как его еще называли.

В советские времена холостые и бездетные люди старше 20 лет должны были платить налог в 6% от зарплаты ежемесячно, где-то 6-9 рублей на то время. Эту выплату в народе прозвали "налог на яйца".

В то же время, если зарплата составляла менее 70 рублей, налог не взимался. От него человек мог освободиться после рождения или установления ребенка. При этом, если единственный ребенок в семье погиб, то налог начинался взиматься снова, тоже касалось совершеннолетия.

То есть если женщина родила в 20 лет и уже у 38 ее ребенку исполняется 18 лет, и младших детей в семье нет, то супруги будут платить налог на бездетность. Так как он взимался с мужчин от 20 до 50 лет, а с женщин от 20 до 45 лет.

Также в 1949 для жителей поселков размер налога был увеличен. Поэтому те, у кого не было детей, платили 150 рублей в год, а те, у кого был только один наследник – 50 рублей, за двоих детей сумма уменьшалась до 25 рублей.

При этом, по мнению нескольких политологов, "налог на яйца" не имел целью повысить рождаемость, это просто был один из путей получения дополнительных средств в бюджет.

В то же время, за неуплату налога взималась дополнительная пеня и образовывался долг, который заставляли погасить. Также студенты и определенные категории граждан имели льготы на уплату "налога на яйца".

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