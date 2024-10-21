Из-за уклонистов? Почему приостановили бронирование через "Дию"

Народный депутат объяснил, почему процесс бронирования приостановили

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко рассказал, почему бронирование людей от мобилизации через мобильное приложение "Дия" было приостановлено.

Об этом он заявил в эфире "Новини. Live". По словам депутата, многие предприятия, обозначенные как "критически важные", бронировали работников, потом давали им командировки. Часть людей, пользуясь этим, выезжали за границу и не возвращались в Украину.

Федиенко считает, что возможно, по этому направлению, будут проводить проверки. Это коснется как вышеупомянутых предприятий, так и граждан Украины, которые получили бронирование и не вернулись.

"Это может быть схема, когда, например, вы берете работника на работу, бронируете его, а он за какие-то деньги уезжает и не возвращается. Вы его увольняете, а дальше вы берете нового работника. И, таким образом, у нас численность мобилизованных, как сказал президент, больше одного миллиона", — заявил Федиенко.

Народный депутат считает, что после проведения соответствующих проверок процедура онлайн-бронирования будет возобновлена.

Как сообщал "Телеграф" ранее, первый замминистра обороны Иван Гаврилюк сообщил, что в Украине проведут аудит предприятий, признанных критическими. В то же время он отмечал, что саму процедуру бронирования на время аудита прекращать не будут.