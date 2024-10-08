"Не все бизнесы должны выживать": политолог разнес экономическое бронирование

Решение еще предстоит утвердить Верховной Раде

Внедрение в Украине экономического бронирования от мобилизации действительно может привести к расколу в обществе. Необходимо бронировать только тех работников, которые полезны государству.

Об этом "Телеграфу" рассказал политический эксперт Тарас Загородний. В то же время он напомнил, что решение еще не принято.

"То есть оказывается, а чего военный не может себе купить за 35 тысяч, условно говоря, зарплату и пойти отдохнуть. А какой-то банкирчик, который жирует, сидит на ОВГЗ (облигациях внутренних государственных займов. — Ред.), оказывается, может. Я здесь полностью соглашаюсь, что это раскалывает общество", — отметил он.

По мнению эксперта, должна быть четкая определенность приоритетных отраслей, где должны работать люди приоритетных специальностей. По его словам, не должно быть критериев, платит ли человек налоги.

"Там должен быть критерий полезности или бесполезности. То есть фрезеровщик, который вытачивает снаряд или, например, какую-то деталь для снаряда, получает 27 или 30 тыс. грн и работает на оборону, оказывается должен подпадать под мобилизацию, а какой-нибудь жирный банкирчик, который жирует у себя в теплом офисе, не кредитует ВПК или какой-то менеджер, обслуживающий элитные автомобили, торговлю... Это что значит, они должны не идти? Это бред абсолютно", — подчеркнул Загородний.

Он отметил, что сейчас для государства важна только оборона. Эксперт добавил, что одно рабочее место в машиностроении, а именно в ВПК, создает еще восемь рабочих мест.

"Я категорически против, чтобы все отрасли у нас считались одинаковыми. Не все бизнесы должны выживать. Сейчас важно только все, что касается безопасности: производство военной техники, композитных материалов для дронов, электродвигателей, взрывчатки. Относительно социальных товаров — те, кто работает, например, в производстве хлеба, социальных товаров, которые нужны для обеспечения страны. И все. А все остальное, извините, совсем другой вопрос", — отметил он.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на замминистра экономики Виталия Кондратова сообщил, что решение об экономическом бронировании от мобилизации уже принято. По его словам, остается только дождаться одобрения политического руководства.