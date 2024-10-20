В "Дие" закрыли бронирование от мобилизации: почему это сделали

После запуска электронной процедуры произошел значительный прирост забронированных

В "Дие" временно закрыли бронирование работников от мобилизации. Это связано с проведением аудита забронированных военнообязанных.

При попытке войти в соответствующий раздел появляется сообщение о том, что эта функция сейчас недоступна. В сообщении отмечается, что до 15 ноября проводится аудит уже забронированных лиц.

Кроме того, отмечается, что "Дия" сообщит о возобновлении работы сервиса. Также граждане призывали следить за обновлениями.

Напомним, первый замминистра обороны Иван Гаврилюк сообщил, что в Украине проведут аудит предприятий, признанных критическими. В то же время он отмечал, что саму процедуру бронирования на время аудита прекращать не будут.

В свою очередь член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что решение Кабинета министров относительно проведения аудита предприятий, признанных критическими, является обоснованным. По его словам, во время бронирования были обнаружены признаки злоупотреблений. Причиной проверки стал резкий рост количества забронированных.